¿Cuántos habitantes tiene tu pueblo en Sevilla? Estos son los municipios que ganan y pierden población

Casi dos millones de personas residen ya en la provincia de Sevilla, un territorio que continúa al alza demográfica mientras la capital hispalense mantiene su particular pulso con Zaragoza por convertirse en la cuarta ciudad más poblada de España. El último padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma un impulso notable: la provincia suma casi 9.000 nuevos habitantes, hasta alcanzar los 1.976.624 residentes.

Crecimiento desigual entre municipios sevillanos

Los datos del INE, con fecha de 1 de enero de 2025, señalan un crecimiento muy dispar. Mientras que 65 municipios sevillanos han ganado población, otros 39 han perdido vecinos durante el último año. Castilleja de la Cuesta, con 79 habitantes menos, es el pueblo que más población ha perdido. Ahora son 17.074 habitantes.

De esta forma, tres municipios de la provincia superan los 50.000 habitantes: Dos Hermanas (142.519), Alcalá de Guadaira (77.474) y Utrera (52.403). Además, cabe destacar que Camas es una de las localidades que más crece, con 384 nuevos vecinos en sus calles (29.089 en total).

Municipios con menos población en 2025

El Madroño, con 286 habitantes, es el pueblo con menos habitantes de toda Sevilla. Lejos quedan los 604 habitantes de San Nicolás del Puerto o los 611 de Castilleja del Campo. El Garrobo, con 800, y Lora de Estepa, con 890, completan el top 5 de localidades con menos población en 2025 de la comarca.

Esta es la lista completa de los 106 municipios de la provincia de Sevilla con los datos de población. La primera cifra indica la cifra anunciada por el INE en 2025 y, la segunda, los datos del año anterior. Los municipios destacados son aquellos que han crecido en población.