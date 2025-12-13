Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuántos habitantes tiene tu pueblo en Sevilla? Estos son los municipios que ganan y pierden población

65 municipios de la provincia han aumentado los habitantes, mientras que otros 39 han visto cómo sus vecinos han disminuido

Carmona es uno de los municipios que pierde población.

Carmona es uno de los municipios que pierde población. / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Casi dos millones de personas residen ya en la provincia de Sevilla, un territorio que continúa al alza demográfica mientras la capital hispalense mantiene su particular pulso con Zaragoza por convertirse en la cuarta ciudad más poblada de España. El último padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma un impulso notable: la provincia suma casi 9.000 nuevos habitantes, hasta alcanzar los 1.976.624 residentes.

Crecimiento desigual entre municipios sevillanos

Los datos del INE, con fecha de 1 de enero de 2025, señalan un crecimiento muy dispar. Mientras que 65 municipios sevillanos han ganado población, otros 39 han perdido vecinos durante el último año. Castilleja de la Cuesta, con 79 habitantes menos, es el pueblo que más población ha perdido. Ahora son 17.074 habitantes.

De esta forma, tres municipios de la provincia superan los 50.000 habitantes: Dos Hermanas (142.519), Alcalá de Guadaira (77.474) y Utrera (52.403). Además, cabe destacar que Camas es una de las localidades que más crece, con 384 nuevos vecinos en sus calles (29.089 en total).

Municipios con menos población en 2025

El Madroño, con 286 habitantes, es el pueblo con menos habitantes de toda Sevilla. Lejos quedan los 604 habitantes de San Nicolás del Puerto o los 611 de Castilleja del Campo. El Garrobo, con 800, y Lora de Estepa, con 890, completan el top 5 de localidades con menos población en 2025 de la comarca.

Esta es la lista completa de los 106 municipios de la provincia de Sevilla con los datos de población. La primera cifra indica la cifra anunciada por el INE en 2025 y, la segunda, los datos del año anterior. Los municipios destacados son aquellos que han crecido en población.

Municipio 2025 2024
Aguadulce2.1092.042
Alanís1.6381.673
Albaida del Aljarafe3.2203.223
Alcalá de Guadaíra77.47476.922
Alcalá del Río12.33512.250
Alcolea del Río3.2653.279
Algaba, La16.80316.666
Algámitas1.2581.241
Almadén de la Plata1.3281.328
Almensilla6.6466.653
Arahal19.54619.417
Aznalcázar4.8754.886
Aznalcóllar6.0966.079
Badolatosa3.0583.078
Benacazón7.3637.358
Bollullos de la Mitación11.43111.251
Bormujos23.07122.970
Brenes12.97512.883
Burguillos7.4487.327
Cabezas de San Juan, Las16.38816.410
Camas29.08928.705
Campana, La5.1225.132
Cantillana10.78010.728
Cañada Rosal3.4813.410
Carmona30.24029.871
Carrión de los Céspedes2.6472.617
Casariche5.2915.307
Castilblanco de los Arroyos5.1455.134
Castilleja de Guzmán2.8432.863
Castilleja de la Cuesta17.07417.153
Castilleja del Campo611612
Castillo de las Guardas, El1.5011.511
Cazalla de la Sierra4.6264.629
Constantina5.7455.742
Coria del Río31.27831.095
Coripe1.2181.198
Coronil, El4.6594.697
Corrales, Los4.0213.970
Cuervo de Sevilla, El8.7838.716
Dos Hermanas142.519140.430
Écija39.65939.500
Espartinas16.47916.482
Estepa12.43012.394
Fuentes de Andalucía7.2477.247
Garrobo, El800812
Gelves10.54810.473
Gerena7.9717.923
Gilena3.6473.658
Gines13.63413.524
Guadalcanal2.5442.522
Guillena14.26014.064
Herrera6.5756.566
Huévar del Aljarafe3.3883.360
Isla Mayor5.7485.781
Lantejuela3.8573.861
Lebrija27.78827.745
Lora de Estepa890888
Lora del Río18.12218.189
Luisiana, La4.6184.626
Madroño, El286305
Mairena del Alcor24.33924.238
Mairena del Aljarafe48.01747.898
Marchena19.40519.382
Marinaleda2.5622.555
Martín de la Jara2.6272.643
Molares, Los3.6593.636
Montellano7.0327.031
Morón de la Frontera27.21027.228
Navas de la Concepción, Las1.5011.520
Olivares9.5379.504
Osuna17.39617.374
Palacios y Villafranca, Los38.76138.757
Palmar de Troya, El2.3012.306
Palomares del Río9.4219.277
Paradas6.7626.779
Pedrera5.0575.085
Pedroso, El2.0622.074
Peñaflor3.6283.670
Pilas14.22214.105
Pruna2.4612.509
Puebla de Cazalla, La10.83010.799
Puebla de los Infantes, La2.9492.927
Puebla del Río, La11.90311.871
Real de la Jara, El1.5171.531
Rinconada, La40.72440.529
Roda de Andalucía, La4.1684.180
Ronquillo, El1.4531.439
Rubio, El3.2873.290
Salteras5.6045.580
San Juan de Aznalfarache23.40823.090
San Nicolás del Puerto604600
Sanlúcar la Mayor14.64814.375
Santiponce8.6348.625
Saucejo, El4.1894.213
Sevilla689.423687.488
Tocina9.4319.373
Tomares25.43225.488
Umbrete9.4559.394
Utrera52.40352.173
Valencina de la Concepción8.0508.080
Villamanrique de la Condesa4.6944.677
Villanueva de San Juan9861.002
Villanueva del Ariscal6.9656.938
Villanueva del Río y Minas5.0735.033
Villaverde del Río7.8857.794
Viso del Alcor, El19.45819.310

