"Son los gatos los que nos traen esa suerte": La administración más famosa de Sevilla con 90 años de historia

El 22 de diciembre se acerca y con ello las últimas compras de la Lotería de Navidad. En pleno corazón de Sevilla, en la avenida de la Constitución, se encuentra la administración donde paran muchos sevillanos y visitantes, El Gato Negro. Una larga cola de personas esperando para comprar su décimo con la ilusión y esperanza de que les toque es la señal de la fama de este emblemático establecimiento.

Se espera que este año los andaluces se gasten una media de 64,05 euros por persona. Aunque parezca mucho, está por debajo de la media nacional de 76,08 euros. Sevilla es la provincia andaluza que más dinero gasta en lotería, con 59,21 euros de media, seguido de Málaga, Granada y Cádiz.

Y muchos de estos décimos se ha comprado (y se comprarán en lo que queda hasta el lunes del Sorteo Extraordinario de Navidad) en esta administración que tiene 90 años de historia. Los característicos azulejos con un gato negro en cada pared de la entrada del local llama la atención a los turistas, que está ya bastante desgastado por el roce de los décimos que frotan con esperanza. Casi un siglo de vida tiene esta pequeña administración que se ha apoderado de la superstición de la ciudad.

En 1946 la administración repartió su primer Gordo, y a partir de ahí la suerte los ha acompañado repartiendo numerosos premios importantes y consolidando así su reputación como una de las administraciones más afortunadas del país.

Este año el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros, 70 millones más que el año pasado. Asimismo, se han puesto a la venta 198 millones de décimos, por ello un total de 198 series. El ganador del primer premio, El Gordo, se llevará cuatro millones de euros por serie. El segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie.