Centros de tortura, paredones y "cárceles improvisadas": lugares de la memoria que pasan inadvertidos en Sevilla

La plaza Padre Jerónimo de Córdoba es una de tantas plazas del centro de Sevilla. Hay un estanco, un supermercado y unos cuantos bares. Ni rastro de placas o monolitos que recuerden que este espacio fue testigo de algunas de las injusticias que se cometieron hace ya casi nueve décadas. Porque ahí, en "la prisión improvisada" que montaron las fuerzas franquistas en el extinto cine Jáuregui, pasó sus últimos días el padre de la patria andaluza, Blas Infante, tal como recoge en su web la Junta.

Poco después del golpe de Estado de 1936, las tropas sublevadas capturaron a Infante y lo llevaron al Ayuntamiento de Coria del Río. "Horas más tarde, ingresaría en la cárcel improvisada que ocupaba el céntrico cine Jáuregui, un espacio donde eran hacinados los cientos de presos que, prácticamente de un día para otro, engrosaron las prisiones de la capital", tal como detallan desde la propia Junta de Andalucía en una reseña histórica.

"Ocho días, los últimos de su vida, pasó Blas Infante en ese centro penitenciario". En la madrugada del 11 de agosto lo montaron en un camión y lo trasladaron hasta el kilómetro cuatro de la carretera de Carmona. Justo allí lo mataron. Y en ese lugar, al contrario que en el cine Jáuregui, se alza hoy un monumento dedicado a su figura. Un enclave que, como otros tantos de la capital andaluza, forman parte de ese mapa de la memoria democrática sevillana. Tengan placa o no.

"La comisaría de la tortura"

Así definió Jaime Baena la antigua comisaría de La Gavidia, ubicada en la plaza de la Concordia: "La comisaría de la tortura". Este trabajador de Hispano Aviación, detenido en varias ocasiones por propaganda política, sufrió la represión del régimen franquista durante algunos de sus arrestos, tal como expuso en un documental elaborado por Comisiones Obreras. "Cuando pasé por la calle Trajano tuve la sensación de que en aquel momento podía desaparecer", confesó por su parte otra de las víctimas, Fátima Carrillo.

Al fondo de la imagen, la antigua comisaría de La Gavidia en obras. / Jorge Jiménez

"Yo era joven, y tenía mucho miedo", relató en ese mismo trabajo Ramón Sánchez, trabajador de Hytasa. "Delante incluso del comisario Beltrán le pregunté que si me podía sentar, porque estaba temblando. Se levantó y empezó a darme hostias y puñetazos", narra Sánchez. "Me tiró al suelo y me insultó: ¡Hijo de puta, también te quieres sentar!’. Y así fueron los interrogatorios durante tres días".

Desde 2020, este edificio está inscrito como lugar de memoria democrática en el registro oficial de la Junta de Andalucía. "El espacio inscrito es una parte de los calabozos situados en la planta semisótano, así como una reserva en la planta baja para dotarlo de acceso específico", apuntó el Gobierno autonómico por entonces. Aunque el uso que le espera no está enfocado en este ámbito: en el inmueble en el que "fueron interrogados y retenidos ciudadanos por sus ideas políticas, reivindicaciones sociales y orientación sexual", se está construyendo un hotel.

Fusilamientos frente a la muralla

Cualquiera que pasee frente a los muros de la Macarena puede leer -en este caso sí- la inscripción recogida en un monumento erigido en 2009. Está en un monolito sencillo, situado en mitad del césped, que quizá pase inadvertido para los cientos de viandantes que pasan cada día por su lado. Pero contiene un mensaje tan evocador como necesario: "En la memoria de los fusilados en estas murallas por defender la legalidad republicana, la libertad y la justicia".

"Parece ser que las murallas de la Macarena fueron el lugar elegido para la ejecución de militares fieles al Gobierno republicano", señala Paqui Maqueda en un capítulo del libro Lugares de la memoria. Golpe militar, resistencia y represión en Sevilla. "Hoy sus muros, recios y sobrevivientes al paso de los siglos, en un ejercicio rotundo de memoria histórica, quieren contar al caminante que esté dispuesto a escuchar historias ocultas que vivió en primera persona", reflexiona en su escrito la presidenta de la asociación Nuestra Memoria.

Una fosa con miles de víctimas

En un rincón del cementerio de San Fernando está la fosa Monumento, donde siguen amontonadas 2.616 víctimas del franquismo. Solo una pequeña plancha de mármol los recuerda: "En esta antigua fosa común reposan los restos mortales de miles de hombres y mujeres valedores de la legalidad republicana que fueron asesinados en Sevilla tras el inicio de la Guerra Civil, entre 1936 y 1955".

Solo ese breve texto honra sus memorias. Porque los cadáveres, más de medio siglo después, continúan apilados bajo tierra. Su exhumación está pendiente de un acuerdo definitivo entre las cuatro administraciones, después de que hace cinco meses sellaran un protocolo de intenciones sin compromiso económico alguno. La Diputación, por su parte, exige al Ayuntamiento a que encabece la iniciativa, mientras que desde el Consistorio han asegurado en varias ocasiones que destinarán la partida necesaria cuando se detalle y firme el convenio.