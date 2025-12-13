Sevilla
El Mercado de las Flores vuelve este domingo a las calles de El Porvenir con los mejores floristas de Sevilla
Esta iniciativa busca repetir el éxito de las ediciones de la Navidad de 2024 y la primavera de 2025 con distintos puestos florales y actividades para los más pequeños
Llega a las calles de El Porvenir una nueva edición del 'Mercado de las Flores', una iniciativa que busca incentivar el comercio de cercanía en este barrio de la ciudad con la participación de algunos de los mejores floristas de la ciudad y que continúa la senda de la edición de Navidad de 2024 y la de primavera de 2025, que congregaron a miles de asistentes. El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Sur, impulsa esta cita catalogada de "exitosa".
Esta actividad se desarrollará este domingo, 14 de diciembre, de 11 a 19 horas en la calle Juan Pablos. La delegada del Distrito Sur, Blanca Gastalver, presentó este evento este viernes en un acto organizado en The Nook Store, establecimiento colaborador de la iniciativa.
Este ‘Mercado de las Flores’ es fomentado por los comercios de El Porvenir e impulsado por el Ayuntamiento, enmarcado en las actividades de Navidad del Distrito Sur. Contará con sorpresas en los distintos puestos florales que colaboran y con actividades para los más pequeños.
Con todo ello, Gastalver señaló que "se trata de una iniciativa en la que participan profesionales, floristerías y marcas como Botanicool, Melero, Flores el Porvenir, La Esencia de la flor, Concha Candela, Luwanda, Floristería Sevilla en flor, Lunten Eventos, Puka taller de flores, Mermoca, Viveros Aspanri, Carmela Floristería y África de Porres, todo ello bajo los auspicios de The Nook Store, para procurar dotar de ideas de elegancia y estilo tanto el ámbito familiar como recintos comerciales en estas fechas".
"Sobre todo, busca incentivar el comercio de cercanía de este barrio de la ciudad en una jornada festiva donde las tiendas y hosteleros abrirán sus puertas para formar parte de este evento que ya se ha consolidado en la ciudad", valoraba Gastalver.
Este ‘Mercado de las Flores’ de El Porvenir permanecerá abierto solo este domingo "con la idea de que los visitantes tengan oportunidad de pasar la jornada en el barrio y puedan descubrir sus tiendas y propuestas gastronómicas en los establecimientos de los alrededores".
El cartel que ilustra esta edición está realizado por la diseñadora África de Porres a través de un collage donde se entremezclan elementos navideños con las flores como protagonistas”.
Horarios y eventos programados
- 10.45 horas. Puesto de Churros Casa Ozama
- 12.30 horas. Pintacaras y Chucherías por parte de Hora Loca
- 13.00 horas. Concierto Villancicos Alumnado Colegio Motaigne
- 13.00 horas. Taller Melero Floristas con inscripción previa
- 13.30 horas. Paje Real recibe cartas de los Reyes Magos de los más pequeños
- 16.00 horas. Zambomba “Navidad del Corralón”
- 17.30 horas. Sorteo Benéfico a favor de Debra (Piel de Mariposa)
- Indignación en Sevilla Este: padres cortan la Avenida de las Ciencias en protesta por la falta de limpieza en los colegios
- Sevilla Este abre un pueblo navideño: casitas, churros con chocolate, buñuelos, un árbol de Navidad gigante y cacharritos
- El proyecto del puente de Coria de la SE-40 se divide en tres: estas son las nuevas fases 15 años después
- El centro comercial Los Arcos avanza en su gran transformación: licencia para comenzar una nueva fase de reforma
- Betis y Sevilla Quiere Metro proponen una gran estación de la línea 3 junto al Villamarín y un intercambiador de bus
- Tres muertos y dos heridos en un grave accidente entre dos camiones en Guillena con un turismo destrozado
- Arranca el primer proyecto de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria: la conexión con el nuevo enlace de El Copero
- El nuevo barrio de 2.500 viviendas del Higuerón de Sevilla toma impulso: los permisos se tramitarán por vía urgente