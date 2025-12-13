El Mercado de las Flores vuelve este domingo a las calles de El Porvenir con los mejores floristas de Sevilla

Llega a las calles de El Porvenir una nueva edición del 'Mercado de las Flores', una iniciativa que busca incentivar el comercio de cercanía en este barrio de la ciudad con la participación de algunos de los mejores floristas de la ciudad y que continúa la senda de la edición de Navidad de 2024 y la de primavera de 2025, que congregaron a miles de asistentes. El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Sur, impulsa esta cita catalogada de "exitosa".

Esta actividad se desarrollará este domingo, 14 de diciembre, de 11 a 19 horas en la calle Juan Pablos. La delegada del Distrito Sur, Blanca Gastalver, presentó este evento este viernes en un acto organizado en The Nook Store, establecimiento colaborador de la iniciativa.

Este ‘Mercado de las Flores’ es fomentado por los comercios de El Porvenir e impulsado por el Ayuntamiento, enmarcado en las actividades de Navidad del Distrito Sur. Contará con sorpresas en los distintos puestos florales que colaboran y con actividades para los más pequeños.

Con todo ello, Gastalver señaló que "se trata de una iniciativa en la que participan profesionales, floristerías y marcas como Botanicool, Melero, Flores el Porvenir, La Esencia de la flor, Concha Candela, Luwanda, Floristería Sevilla en flor, Lunten Eventos, Puka taller de flores, Mermoca, Viveros Aspanri, Carmela Floristería y África de Porres, todo ello bajo los auspicios de The Nook Store, para procurar dotar de ideas de elegancia y estilo tanto el ámbito familiar como recintos comerciales en estas fechas".

"Sobre todo, busca incentivar el comercio de cercanía de este barrio de la ciudad en una jornada festiva donde las tiendas y hosteleros abrirán sus puertas para formar parte de este evento que ya se ha consolidado en la ciudad", valoraba Gastalver.

Este ‘Mercado de las Flores’ de El Porvenir permanecerá abierto solo este domingo "con la idea de que los visitantes tengan oportunidad de pasar la jornada en el barrio y puedan descubrir sus tiendas y propuestas gastronómicas en los establecimientos de los alrededores".

El cartel que ilustra esta edición está realizado por la diseñadora África de Porres a través de un collage donde se entremezclan elementos navideños con las flores como protagonistas”.

Horarios y eventos programados