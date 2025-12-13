Nuevas obras de reasfaltado en dos tramos de la Ronda del Tamarguillo para mejorar todo su pavimento

Continúan las obras en la Ronda del Tamarguillo para mejorar los 2,5 kilómetros de pavimento. Esta importante vía del distrito San Pablo-Santa Justa completará la renovación de su calzada con trabajos en dos tramos más que se suman a los ya completados entre la Avenida de la Paz y la de Hytasa y el paso inferior. El Ayuntamiento de Sevilla ha adjudicado las obras del trayecto entre las Avenidas Francisco Buendía y Marqués de Pickman, y las del tramo de la Avenida de Hytasa y la de San Juan de la Cruz.

Para el primer sector se invertirán 371.000 euros y para el segundo unos 349.000 euros, de manera que con estos dos nuevos asfaltados se recuperará por completo su pavimento habiendo invertido un total de 1.789.900 euros.

Según ha valorado el alcalde, se pondrá fin al estado de una vía "que presentaba numerosos baches y deterioros en la calzada, mejorando de forma notable la seguridad vial y reduciendo el ruido producido por las imperfecciones del firme". En concreto, se había producido "la pérdida de materiales y roturas en el hormigón del pavimento a lo largo de toda la calzada, lo que ha derivado en un incremento del ruido ocasionado por la circulación rodada".

Para paliar esta circunstancia y mejorar las características de la calzada, se colocará una capa intermedia de aglomerado asfáltico con componentes mejorados. Esta capa intermedia tiene la capacidad de absorber los movimientos provocados en las losas por los cambios térmicos y de mejorar con ello la flexibilidad.

El alcalde, José Luis Sanz, supervisa las obras en la Ronda del Tamarguillo / Ayuntamiento de Sevilla

Con el mismo tipo de betún que la capa intermedia se instalará a continuación la capa propiamente de rodadura, minorando el ruido generado por los neumáticos e incluso parte de los mecánicos, gracias a su porosidad. El proyecto incluye también la eliminación de todas las barreras arquitectónicas que puedan originarse por la obra, al subir el nivel de la calzada por encima del de los bordillos como consecuencia de la inclusión de nuevas capas de aglomerado.

"Con las obras en la Ronda del Tamarguillo cumplimos con una demanda histórica de la ciudad tras el compromiso que adquirí en campaña de mejorar el asfalto en toda la ciudad", ha afirmado el primer edil.