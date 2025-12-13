NATURALEZA
Un parque en Sevilla conocido como el "paraíso de las aves": era un vertedero y ahora tiene 180 especies
Esta reserva natural situada en La Puebla del Río se ha convertido en un santuario para especies amenazadas
La provincia de Sevilla tiene en el Parque Nacional de Doñana uno de los principales referentes no solo a nivel andaluz, sino de todo el país, en la invernada, paso y cría de todo tipo de aves. Pero lo que la mayoría de sevillanos y visitantes desconoce es que cerca de este entorno, pero fuera del parque, existe otro paraje natural clave para la supervivencia de estos animales que se puede visitar.
Se trata de la Cañada de los Pájaros, un humedal definido por sus propios creadores como "el paraíso de las aves en Sevilla" que se encuentra en la Puebla del Río, en la comarca de Doñana, aunque fuera de los límites de protección del Espacio Natural.
La Cañada de los Pájaros: el humedal que protege a 180 especies en Sevilla
Este enclave que cuenta con 7,5 hectáreas de extensión y más de 180 especies diferentes de aves en su humedal protegido se ha posicionado como la primera Reserva Natural Concertada declarada en Andalucía al haber partido de una iniciativa privada.
Fue en los años 80 cuando sus creadores se plantearon poner en marcha un espacio dedicado a la conservación de los humedales y las aves en el entorno de Doñana, al que habían estado unidos desde pequeños.
De vertedero a reserva natural concertada en Sevilla
Así, adquirieron una antigua gravera abandonada y usada como vertedero, y comenzaron los trabajos para convertirlo en un humedal protegido que contara con una gran biodiversidad.
Finalmente, en 1990 comenzaron el Programa de Reproducción de Especies Amenazadas, que comenzó con la focha cornuda, lo que les hizo alcanzar el hito de conseguir la reproducción de esta especie en cautividad por primera vez en el mundo.
Un santuario para aves amenazadas en el entorno de Doñana
Su programa de reproducción y cría fue aumentando y, en 1992, abrieron al público y comenzaron su programa de educación ambiental. Con todo ello, han creado un santuario para las aves en el que encuentren cobijo y alimento.
"También se busca que tenga una función social que sirva para concienciar y sensibilizar a los ciudadanos y donde, además, se puedan desarrollar estudios o proyectos de investigación que contribuyan a mejorar las poblaciones de aves o los humedales", señalan desde el propio parque.
Un lugar para observar aves de cerca en plena naturaleza
Así, los visitantes pueden observar con tranquilidad las aves al haber adaptado el entorno para tal fin, facilitando su acceso e instalando lugares para que puedan contemplar las aves en su hábitat.
En la actualidad, este paraje natural cuenta con más de 180 especies de aves y más de 2.000 ejemplares entre especies en cautividad y silvestres, entre las que se pueden encontrar cerceta pardilla, gaviota picofina, malvasía cabeciblanca, garcilla cangrejera, flamencos y focha cornuda, entre otras.
"Este año, hemos tenido más de 270 polluelos criados con éxito", ha recalcado el centro, que asegura que este enclave busca servir de refugio y santuario a estas especies para que se sientan "en el paraíso de las aves".
