La Rinconada acelera su plan de VPO en venta a un máximo de 115.000 euros: arrancan 68 nuevos pisos en La Unión

El nuevo barrio de La Unión, en la zona conocida como Pago de En Medio, es el mayor desarrollo urbanístico del término municipal de La Rinconada donde se han promovido en los últimos años espacios libres, equipamientos y viviendas públicas y privadas. Ahora, el Ayuntamiento ha dado un paso más y ha licitado la última de las fases previstas de VPO en venta con una inversión de siete millones de euros y el objetivo de que esté finalizada en 2028. Se trata de 68 pisos que suponen el primer hito del plan definido por el gobierno municipal para ejecutar más de 250 nuevos inmuebles en los próximos tres años.

Las 68 nuevas VPO forman parte de un complejo global de 168 que se ha ido ejecutando por fases a lo largo de los últimos años. De hecho, ya se han culminado y entregado un centenar en distintos momentos. Quedaban pendientes los últimos bloques que se licitan ahora dentro del nuevo plan municipal de vivienda. Salen, además, con un modelo de precios asequibles. En ningún caso superarán los 115.000 euros de precio (muy por debajo de las tarifas de la capital) y de lo que permiten los módulos fijados en la ley de vivienda andaluza, recientemente incrementados.

Las nuevas viviendas se integran dentro de un conjunto diseñado en el año 2018 y que se ha ejecutado por fases. En total, son 168 viviendas configuradas en tres edificios de cinco plantas de altura diseñados en forma de U con una zona de espacios libres para facilitar la convivencia y el uso vecinal.

La entrega se regirá por el registro de demandantes de vivienda a través de la sociedad municipal Soderinsa y el objetivo municipal es que tenga como destinatarios principalmente a familias jóvenes del municipio que estén conformando un nuevo hogar.

Así es el nuevo plan de vivienda de La Rinconada

Las 68 VPO del nuevo barrio de La Unión son el "pistoletazo de salida" del nuevo plan municipal que aspira a ejecutar un total de 250 viviendas protegidas en los próximos tres años. Todas ellas con precios de venta que no superen los 115.000 euros o en caso de ser de alquiler con rentas inferiores a 350 euros, y ejecutadas a través de la sociedad municipal Soderinsa con la cofinanciación de otras administraciones como la propia Diputación Provincial.

Recreación del proyecto de 168 VPO de Pago de En Medio / El ESTUDIO MLOPEZ ARQUITECTOS

De hecho, La Rinconada es uno de los municipios que ha accedido a la nueva línea de subvenciones de la institución provincial que colaborará en el proyecto de ejecución de 228 viviendas en venta en las calles Hospital de las cinco llagas, Hospital Virgen del Rocío y Hospital San Lázaro. En ellas se va a ejecutar una inversión de 34, 8 millones de euros.

"Nuestro modelo de vivienda pública debe rondar los 100.000 euros en venta y no superar los 350 euros en alquiler", explica el alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, quien destaca que los proyectos que se impulsan en el municipio se plantean a "precio de costo y sin beneficio empresarial".

Balance de vivienda en La Rinconada

En el nuevo barrio de La Unión el Ayuntamiento de La Rinconada ha entregado ya un centenar de viviendas. Los precios oscilan entre los 82,28 y los 102,90 metros cuadrados construidos y su precio de venta deja un precio final con una oscilación de entre los 59.300 y los 76.120 euros, con la subvención otorgada por el Consistorio. “Viviendas en venta con hipotecas que rondan los 250 euros y ayudas a la entrada”, según resume el Ayuntamiento. Los inmuebles constan de dos y tres habitaciones. Todos tienen plaza de garaje y trastero, así como terraza y lavadero.

Obras en Pago de En Medio en La Rinconada / El ESTUDIO MLOPEZ ARQUITECTOS

A esto se añade que recientemente el Ayuntamiento ha entregado otro edificio con 24 pisos en alquiler que disponen de unos 80 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, terraza, plaza de garaje en superficie y categoría energética B. Se ubican en los terrenos de la antigua Feria del núcleo de La Rinconada, junto a solares públicos para autoconstrucción de viviendas y junto a un edificio de 44 dúplex públicos que se entregaron en el año 2011. Los precios oscilan entre los 210 del modelo reducido y los 300 euros del régimen general.

También se han habilitado vías para la autoconstrucción a través de la venta a precios públicos de solares cuyo desarrollo está en marcha y constituye parcelas que constan de entre 120 y 135 metros cuadrados de extensión, con un precio que osciló entre los 20.000 y los 22.000 euros.

En conjunto, en el municipio de La Rinconada se han ejecutado en torno a 1.500 viviendas, según los datos municipales, de los cuales la mayor parte se han desarrollado desde el inicio de la actividad a principios de los 90 de la sociedad Soderinsa