Diseños relacionados con la historia de Sevilla: la original propuesta para las estaciones de la línea 3 de metro

Una de las propuestas de Sevilla Quiere Metro para las estaciones del tramo sur de la futura línea 3 es que estas tengan un diseño relacionado con la ciudad. Es decir, que sean temáticas y no presenten una estética similar las unas de las otras, como ocurre con la actual línea 1 o como se ha ideado para el tramo norte entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián. Esta asociación ha enviado este planteamiento a la Consejería de Fomento como parte de su documento de alegaciones al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. En él, estos expertos insisten en la necesidad de que sea un tramo sur acorde a la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1987 (la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo General de Indias).

Las estaciones de metro, para la asociación, estarían reforzadas por un entorno accesible y peatonal y por elementos que recuerden a la ciudad, desde la propia forma de las paradas hasta murales y otros complementos gráficos. Para ello, ponen como ejemplo la estación ubicada junto a la Plaza de España y el Parque de María Luisa.

"Se sugiere que el diseño de esta estación se alinee con la estética y los motivos predominantes de su entorno, al tratarse de una estación emplazada en uno de los lugares más emblemáticos y turísticos de la ciudad. Este aspecto se considera fundamental para lograr una adecuada integración patrimonial", asegura la asociación.

La estación de Plaza de España-Parque de María Luisa se ubica en la avenida de la Borbolla y cuenta con dos accesos proyectados: uno desde Plaza de España y otro desde la avenida Felipe II. Para ella proponen trasladar la boca de metro del acceso de la avenida de la Borbolla hacia el parque, lo que permitirá un acceso directo al mismo. Y además, que sea de estilo regionalista. "Es necesario que la arquitectura de las estaciones del tramo sur de la línea 3 sea coherente con su entorno, aspecto que no fue tenido en cuenta en la línea 1 de metro", añaden.

Recreación de la boca de metro de Plaza de España realizada por la asociación Sevilla Quiere Metro / Sevilla Quiere Metro

Entornos peatonales en los accesos a las bocas

Para este caso concreto ponen como ejemplo la parada de Bueno Monreal, próxima al Campus de Reina Mercedes. Aquí proponen la peatonalización de la calle Tramontana. Ante la alta demanda prevista en la zona de la avenida de Reina Mercedes, se propone ubicar la boca de metro justo al inicio de la calle Tramontana. Por ser de competencia municipal, se propone a la Consejería de Fomento que se coordine con el Ayuntamiento para peatonalizarla, dando acceso a múltiples facultades y escuelas del Campus.

Peatonalización de la calle Tramontana y construcción de una nueva boca de la línea 3 de metro en Reina Mercedes, según Sevilla Quiere Metro / Sevilla Quiere Metro

Esta propuesta permitiría aumentar la población servida en Reina Mercedes. Si bien existen garajes privados, solo se permitiría la entrada a los vehículos acreditados. La peatonalización de la calle Tramontana, que conecta la avenida de la Palmera con el entorno universitario de Reina Mercedes, permitirá crear un acceso más seguro e intuitivo al Campus, especialmente tras la futura instalación de una boca de metro en el inicio de la vía. Esta actuación favorecerá el uso del transporte público para acceder a las facultades y escuelas de la zona, reduciendo la presión del tráfico y mejorando la calidad del espacio urbano.

La medida, aseguran los miembros de Sevilla Quiere Metro, mantiene la funcionalidad esencial de la calle mediante la limitación del acceso a vehículos acreditados -residentes, servicios, emergencias y suministros- mientras que el resto del tránsito motorizado quedará restringido. De este modo, se prioriza al peatón sin comprometer las necesidades logísticas del entorno, favoreciendo una movilidad más sostenible y coherente con la intensa actividad universitaria en la zona.

O en el caso de la futura estación de metro de Bellavista, la más cercana al Hospital de Valme, defienden la inclusión de recorridos peatonales protegidos entre la estación de Cercanías de Bellavista y la boca de la estación de metro de Bellavista, que podría potenciar aún más la intermodalidad entre ambos sistemas de transporte. Para facilitar la llegada desde la boca de metro del Hospital de Valme hasta el propio centro sanitario, se propone que se establezca un camino peatonal seguro, con pasos de peatones bien señalizados, acerados anchos, y sombra suficiente.