La línea 3 alternativa de Sevilla Quiere Metro: soterrada, menos paradas y mejor servicio a la Feria y Reina Mercedes

La asociación Sevilla Quiere Metro ha planteado a la Consejería de Fomento a través de una alegación un tramo sur de la línea 3 alternativo con cambios sustanciales con respecto al diseño provisional planteado en el estudio informativo. Su propuesta se basa en fusionar cuatro paradas en la parte final y dejarlas en dos, hacer cambios en bocas de metro que facilitarán el acceso a la Feria de Sevilla, al Distrito Urbano Portuario, al Parque de María Luisa o al Campus Reina Mercedes, el soterramiento en Bellavista y Los Bermejales, la peatonalización de la calle Tramontana, evitar la saturación junto al estadio Benito Villamarín, intercambiadores, una mejora en los trazados de las curvas o una estética coherente con sus principales monumentos.

"El elemento central de las alegaciones es la defensa de un trazado 100 % segregado, sin tramos tranviarios ni cruces a nivel, que permita mantener la esencia de un sistema de metro competitivo", plantea Sevilla Quiere Metro en el documento de alegaciones al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. Rechazan los tramos en superficie planteados para las zonas de Los Bermejales, Bellavista y Palmas Altas.

En el caso de Los Bermejales, se proponen dos alternativas que permiten cruzar la SE-30 sin una rampa en el Paseo de Europa ni un cruce en superficie en la avenida de Finlandia. En Palmas Altas se rechaza un metro superficial si no incluye cerramientos y la parada en superficie porque "supondría perder la segregación del tramo". Para el barrio de Bellavista también se reclama el soterramiento junto a la fusión de las cuatro paradas en superficie previstas.

De esta manera, se fusionarían las denominadas Cortijo del Cuarto y Bellavista 1 y las de Bellavista 2 y Hospital Valme, de manera que resultarían dos estaciones soterradas en Presos de los Merinales y más al norte que dé servicio al Hospital de Valme y permita la intermodalidad directa con el Cercanías y la conexión con una futura expansión a Dos Hermanas. "El tramo de Bellavista no debe actuar como cuello de botella que reste competitividad a una futura ampliación", valora la asociación.

Recreación de Sevila Quiere Metro de la parada de Palmas Altas del tramo sur de la línea 3 / Sevilla Quiere Metro

Bocas de metro cercanas a la Feria y Reina Mercedes

Sevilla Quiere Metro plantea "mejoras que incrementan la calidad, la seguridad y la funcionalidad de la línea, sin un aumento elevado de coste y con un gran impacto en la experiencia del usuario". Esto afecta a la ubicación de algunas bocas de metro. Una de ellas es la ubicada junto a la Plaza de España y el Parque de María Luisa. La estación se ubica en la avenida de la Borbolla y cuenta con dos accesos proyectados: uno desde Plaza de España y otro desde la avenida Felipe II. Se propone trasladar la boca de metro del acceso de la avenida de la Borbolla hacia el parque de María Luisa, lo que permitirá un acceso directo al parque.

En la de Bueno Monreal se ubicaría una nueva boca al otro lado de la avenida para captar la demanda del Distrito Urbano Portuario, la terminal de cruceros y la contraportada de la Feria de Abril, ubicada a tan solo 900 metros de la futura estación. La estación está emplazada entre la avenida de la Palmera y la calle Chaves Rey, junto al paso inferior, muy cerca del recinto ferial, "por lo que se prevé que será utilizada durante las fiestas de primavera".

La estación de La Palmera será la que daría servicio al Campus de Reina Mercedes. Para ella proponen un intercambiador sin tornos intermedios; una nueva boca en la calle Tramontana para dar servicio directo al Campus Reina Mercedes y su peatonalización para aumentar la población servida hacia el campus; y la reubicación del ascensor para facilitar los flujos entre líneas. "Esta estación será un nodo clave de la futura red de metro, al funcionar como intercambiador entre las líneas 3 y 4. Se prevé una alta demanda, ya que dará servicio tanto al campus de Reina Mercedes como al Hospital Universitario Virgen del Rocío".

Peatonalización de la calle Tramontana y construcción de una nueva boca de la línea 3 de metro en Reina Mercedes, según Sevilla Quiere Metro / Sevilla Quiere Metro

En cambio, para la estación de Pineda, inicialmente proyectada en dos niveles (aproximadamente 12 m de profundidad), se propone rediseñarla en un único nivel (en torno a 7 m de profundidad aprox.). "Esta simplificación es posible gracias a la amplia superficie disponible en el entorno, que permite ubicar el vestíbulo y los tornos a nivel de calle. De este modo, los andenes quedarían situados en un único nivel subterráneo, lo que permitiría un ligero ahorro de costes sin comprometer el servicio de los viajeros".

Intercambiador y servicio al Villamarín

Otra de las grandes apuestas es la parada de Heliópolis, que estará ubicada junto al Benito Villamarín. Para reforzarla ven positivo la implementación del método español (andenes laterales + central), vestíbulos y accesos segregados por flujos (entrada/salida), una tercera vía de 135 metros para estacionar hasta cuatro trenes y así reforzar el servicio en días de partido, y geometrías curvas para incrementar la capacidad en picos de demanda. Consideran que es un incremento moderado de inversión pero con retorno claro en seguridad y operación.

Vestíbulo propuesto por Betis y Sevilla Quiere Metro para la estación de Heliópolis del tramo sur de la línea 3 de metro / Sevilla Quiere Metro

Consideran que la propuesta actual no garantiza la accesibilidad y la capacidad de gestión del flujo de pasajeros en picos de demanda, como los que ocurrirán con frecuencia en días de partido. Por eso formulan una propuesta de diseño que tiene especialmente en cuenta que la estación sea funcional durante todos los días del año (incluidos los picos de demanda) sin necesidad de construir una estación sobredimensionada. "Esta planificación resulta clave para evitar errores pasados, como los ocurridos en las estaciones de Gran Plaza o Nervión, cuyo tamaño es inferior al necesario para atender su demanda", analiza la asociación.

Además, ven esencial un intercambiador de autobuses superficial en la mediana de la avda. Palmera frente al estadio: "Dicho intercambiador permitiría generar una intermodalidad rápida y eficiente no solo para conectar los barrios y municipios del sur, sino, sobre todo, por incluir un acceso directo al metro desde el propio intercambiador".

Mejoras en los trazados de las curvas

Desde Sevilla Quiere Metro también dan una gran relevancia a ciertas mejoras en el trazado, especialmente en las curvas, para que vaya más rápido y no haya cambios significativos de velocidad. En la zona de Eritaña-La Palmera, proponen la eliminación de las curvas de 50 y 70 metros que generan un grave cambio significativo de velocidad y reducen la velocidad de explotación para 40.000 viajeros/día que pasarán por ese punto. Añaden la sustitución por un túnel en mina de 290 m con radios en torno a 150 m, evitando también la afección masiva a servicios urbanos, minimizando los cortes de tráfico, y generando un menor impacto en los jardines de la Casa Rosa y mayor continuidad funcional para ambulancias entre el Virgen del Rocío y el norte y el centro de la ciudad.

Finalmente, se solicita a la Consejería de Fomento que no espere hasta el próximo Programa Operativo FEDER para iniciar la construcción del tramo sur de la línea 3. "Proponemos que la Junta de Andalucía financie el tramo sur de la línea 3 mediante un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), lo que podría permitir iniciar las obras en 2028. Es, por tanto, fundamental que la Consejería aspire a poner en servicio el tramo sur de la línea 3 antes de 2040", reclama la asociación.