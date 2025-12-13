Torreblanca y la amenaza de una Navidad a oscuras: "He avisado a mi familia de que en la cena quizá se vaya la luz"

En el transformador eléctrico de la calle Torrelaguna hay un grafiti protesta: "Estamos jartos". Un reflejo de la frustración que sienten muchos vecinos de la parte antigua de Torreblanca, que llevan sufriendo "cortes de luz y oscilaciones frecuentes desde el pasado 22 de mayo", según su testimonio. Y tras un verano con días al sol y sin aire acondicionado, temen pasar las próximas fiestas a oscuras: "Este problema va para largo, así que nos espera una Navidad maravillosa".

El origen de las incidencias, según denuncian, está en el centro de transformación que les da servicio, "que tiene más de 50 años de antigüedad". "Dependemos de un transformador obsoleto, y nos tienen que pasar a uno nuevo, pero todavía tienen que meter el cableado y conectarlo. Mientras tanto, llevamos desde mayo sufriendo apagones de hasta 15 horas y oscilaciones de la potencia", cuenta Rocío López, portavoz de los afectados.

"Tuvimos una reunión con Endesa el pasado junio y nos contaron que ya tenían acordadas las obras para meter tubos y cableados, y que en septiembre u octubre estaría arreglado. Pero ha pasado el tiempo y a nuestras casas sigue sin llegar el voltaje necesario", asegura López. "Ahora que viene el frío y hemos tirado de calefacción, otra vez estamos soportando unas oscilaciones que se cargan los electrodomésticos. Y también con cortes totales: en la calle Torrelaguna estuvieron 10 horas sin luz esta misma semana".

Según esta representante vecinal, hay hasta 13 calles de las Torres afectadas por estas incidencias, "aparte de toda la zona de calle Pino, Cedro, Olmo y el Centro Cívico Salvador Valverde". La sensación de muchos de los residentes es que este problema "va para largo". "No tiene pinta de que lo vayan a solucionar antes de Navidad. Yo ya he advertido a mi familia de que, si vienen a cenar a casa, quizá se vaya la luz".

Según los vecinos de la zona, hay cerca de una veintena de calles afectadas por los apagones

El nuevo transformador de Endesa

"Cuando se ponga en servicio el nuevo centro de transformación que se está instalando en Torreblanca, se repartirán las cargas de la red de distribución de la zona de Torrelaguna", apuntan desde Endesa a El Correo de Andalucía. En cuanto esté disponible el equipamiento que construye esta multinacional, "parte de los clientes que están asociados al otro transformador pasarán al nuevo".

"El pasado 31 de octubre, los técnicos de Endesa iniciaron la instalación de un nuevo centro de transformación en la calle Via Traiana", explican fuentes de esta empresa energética. "Una vez instalado el armazón de 25 toneladas de peso, durante este mes se está trabajando en las canalizaciones necesarias para el tendido de 360 metros de cableado de media tensión y los 1.600 metros de cableado de baja tensión que permitirá conectar la infraestructura a la red".

En los últimos años, esta compañía eléctrica ha dispuesto hasta cinco transformadores en este barrio periférico de Sevilla. Unas medidas que se suman "a los 3,8 millones de euros que ya ha invertido en Torreblanca desde 2022 para reforzar el suministro en una zona que registra el 60% de fraude". "El problema es siempre el mismo: el consumo excesivo que demandan las plantaciones de marihuana y las sobrecargas que provocan. Y hasta que no se erradique la raíz, solo se pueden dar remedios temporales y paliativos", subrayan desde Endesa.

Por su parte, torreblanqueños como Rocío López exigen una solución inmediata: "Mi marido, por ejemplo, es electrodependiente. Y como él, un montón: otro vecino necesita una cama articulada y una silla de ruedas eléctrica para poder moverse". Todo esto, además, a las puertas de unas fiestas: "Ya hemos pasado un verano terrible, y a este paso nos tocará vivir el invierno exactamente igual".