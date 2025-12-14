Aspirantes a docentes en Andalucía, ante unas oposiciones de 2026 sin plazas de maestro: "Habrá que esperar mucho más"

No habrá plazas para maestros de Educación Primaria en las oposiciones de 2026. Esa es la intención de la Junta de Andalucía después de dos años consecutivos convocándolas (en el último hubo 4.390 plazas). Sobre la mesa de negociación con los sindicatos está el plan de la Consejería de Desarrollo Educativo para priorizar especialidades de Secundaria y el primer proceso en 20 años para catedráticos de institutos. Esto implica que los interinos y los aspirantes que no consiguieran superar el examen convocado en 2025 tendrán que esperar al menos un año para una nueva oportunidad, que llegará a partir del año 2027 cuando se apruebe la siguiente convocatoria de oposiciones con las plazas que se hayan generado.

Este 2025 ha tenido una de las mayores oposiciones de los últimos años con 7.655 plazas a las que se presentaron más de 38.000 personas. Pero para el año que viene la idea es no volver a convocar todas las categorías. Si bien hay interinos que ven bien un descanso y que se sanee la bolsa de empleo, otros opositores que esperaban una convocatoria en 2026 se han llevado un chasco.

Es el caso de Lorena, opositora nacida en Jaén, de 23 años, que explica a El Correo de Andalucía que en la última convocatoria su examen fue invalidado por faltas de ortografía, y ahora se encuentra "bastante desanimada" por tener que esperar hasta 2027. "Tengo dislexia y en ningún momento quisieron tenerlo en cuenta. No me dejaron presentar mi informe ni mi diagnóstico. Fue un verano un poco duro", pone en contexto. "Este parón puede ser positivo para muchos opositores o interinos que necesitan tiempo para desahogarse, y eso se agradece. Pero para quienes estuvimos tan cerca y nos quedamos fuera, significa tener que esperar mucho más para volver a intentarlo", reflexiona.

"Yo sí prefiero hacer las oposiciones este próximo año nuevamente", coincide Samuel, opositor barcelonés de 24 años que reside en Granada y se presentó en Almería en la última convocatoria tras haber acabado la carrera. "Habrá que esperarse dos años para volver a hacer unas oposiciones que podrían haber salido ya directamente. Hasta 2027 queda mucho, la verdad. Habrá mucha gente que pueda estar de interina que por lo menos va a poder seguir ahí pero hay mucha gente nueva que va a tener que competir de nuevo con gente tanto nueva como los que no pudieron superar la prueba porque la han eliminado antes", valora. En su caso, pese a sacar un 8,5, también le echaron para atrás el examen por faltas de ortografía pese a tener dislexia.

En el caso de Marta, opositora sevillana de 26 años, se quedó muy cerca de una plaza este 2025 tras haberse presentado también en 2024. "Genera mucha frustración y mucho malestar, porque tú das el 100% en un proceso que es muy injusto y muy poco objetivo", cuenta a este periódico, pero sí ve como positivo esperar un año. "Me está permitiendo desconectar y centrarme en otras cosas, como mejorar el baremo, porque sin puntos es complicado acceder a la plaza. Llevo dos cursos seguidos solamente enfocada en esto y también lo necesitaba psicológicamente. Además, no este curso, sino el siguiente, podría entrar a trabajar como interina, lo cual también haría que el baremo incrementara. En mi caso me viene bien este parón", analiza.

Inicio del proceso de oposiciones docentes 2025 en Andalucía. En 2026 no habrá plazas de maestro de Primaria / Manuel Murillo / COR

La Junta de Andalucía aún no ha determinado cuál será la cifra global de plazas que se ofertará en 2026, entre otras cuestiones porque aún hay que definir la oferta pública de empleo correspondiente a 2025 y la que se pueda aprobar a principios del próximo año que se pueda sumar a tiempo para las oposiciones. Pero sí están determinadas las prioridades. La primera es que "por primera vez en 20 años" se ponga en marcha una oferta de 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria, Idiomas, de Artes Plásticas y de Diseño. Junto a esto está previsto que se refuercen especialidades de Secundaria, como matemáticas o informática, que se convocaron en 2025 pero que quedaron vacantes.

"Igual a una persona que le ha ido mal o que lo tiene ya todo muy bien atado, muy bien estudiado y preparado, le vendría mejor presentarse en 2026. No le hará tanta gracia, no le viene tan bien esperar", comprende Marta, la opositora sevillana, como le ocurre a Lorena o Samuel. "Sinceramente, me esperaba que este año no hubiese oposiciones", reconoce Lorena. "Me alegra por mis compañeros que están en la bolsa de empleo, ya que al no haber oposiciones, la bolsa avanzará y tendrán más oportunidades de trabajar", valora también. "Dijeron que a lo mejor se hacían este año 2026 que entra, pero parece ser que al final no. Que no convoquen unas nuevas oposiciones al siguiente año sabiendo que la que se ha liado con la norma de las faltas de ortografía y que haya que esperar dos años para hacerlo...", opina Samuel.

Críticas al sistema de oposición a maestro

"Me parece muy injusto cómo está montado y planteado todo", afirma Marta, sobre el sistema de puntuación y los contenidos. "Para nada te define como maestro, hay gente muy buena y muy válida, con mucha vocación, que no ha obtenido la plaza. Estás escribiendo durante cuatro horas y media, vomitas un tema y haces un supuesto práctico que muchas veces no está directamente relacionado con la práctica que se puede llevar a cabo el día a día en el aula. Además no hay un temario común, un manual concreto que todo el mundo pueda seguir, y está todo muy desactualizado", explica.

Para Lorena es un proceso "antiguo e injusto". "Se sigue valorando más la forma que el fondo. En mi caso, por tener dislexia, no tuve adaptaciones y se me penalizó por algo que no afecta a mis capacidades como docente. No se tiene en cuenta ni la vocación, ni la experiencia, ni las verdaderas competencias que se necesitan para estar al frente de un aula. Te quita motivación y te hace preguntarte si algún día lograrás trabajar para lo que tanto has estado estudiando", añade.

"No entiendo muy bien la norma de la ortografía para un examen en el que escribes con un nerviosismo, que te estás jugando prácticamente el trabajo de tu vida. No son faltas súper graves, son de acentuación o comas por escribir con tanta velocidad para querer rellenar todo lo posible. Parece ser que eso significa que no eres buen profesor", lamenta también Samuel. Ahora tendrán que esperar hasta 2027 para tener otra oportunidad.