Atropella a una mujer en la Macarena cuando conducía sin permiso y se da a la fuga por Sevilla
La mujer resultó herida y el conductor fue interceptado y dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas
La Policía Local de Sevilla ha identificado y abierto diligencias contra el conductor de un vehículo que, tras atropellar a una mujer de 60 años y provocarle heridas en la cabeza, huyó del lugar, comprobándose después que no disponía de un permiso de conducir en vigor en España.
Investigación del atropello
Los hechos, según ha informado Emergencias Sevilla, tuvieron lugar en la mañana de este sábado en la calle Sor Francisca Dorotea. Varios testigos aportaron a los agentes la matrícula del turismo.
Desde el Centro de Control de Policía Local se desplegó un operativo en las inmediaciones del domicilio del titular, en el Distrito Cerro-Amate; pasados unos diez minutos era interceptado el turismo en la zona de Avenida de los Gavilanes. El conductor carecía de permiso de conducir en vigor en España, ya que a pesar de tenerlo en su país de origen no había realizado el canje preceptivo en base al convenio bilateral con su país pasados los 90 días de estancia.
Pruebas y estado de la víctima
El conductor dio negativo en alcoholemia y drogas. La mujer atropellada fue trasladada consciente a un hospital para su asistencia.
