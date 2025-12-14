Cristina Lora, la sevillana que puede ganar Operación Triunfo: Mairena se vuelca con la final de este lunes

La artista sevillana Cristina Lora puede convertirse este lunes en la ganadora de la edición 2025 de Operación Triunfo. La estudiante de Comunicación llega a la gala como una de las principales candidatas a la victoria tras haber sido elegida en tres ocasiones como favorita por el público.

La gala final se celebra este lunes por la noche y en ella participan cinco de los 16 concursantes que entraron en la Academia el pasado mes de septiembre. El ganador o ganadora será elegido por el voto del público.

Durante el concurso Cristina Lora ha destacado por sus interpretaciones de El punto de partida , de Rocio Jurado, Uh Nana de Daniela Blasco, Je me casse de Destiny o Garganta con arena de Roberto Goyeneche. Para la gran final ha escogido La noia de Angelina Mango y volverá a cantar si queda entre las tres mejores el título con el que se estrenó en el concurso en la gala cero: My baby just cares for me de Nina Simone.

Apoyo y una pantalla gigante en Mairena del Aljarafe

Por ese motivo, su municipio natal, Mairena del Aljarafe, se ha volcado con este evento. El Ayuntamiento ha pedido a la población que vote a la concursante andaluza y ha convocado a todos los vecinos a compartir la gala final en el Teatro Municipal Villa de Mairena que se convertirá en "un gran plató". La final de OT 2025 se puede ver a partir de las 22.00 horas el próximo lunes 15 de diciembre.

Una vez que finalice el programa, todos los concursantes participarán en una gira de conciertos que precisamente tendrá Mairena del Aljarafe como uno de sus grandes escenarios. Será allí donde se cierre la programación de espectáculos en el mes de septiembre.

¿Quién es Cristina Lora?

Cristina Lora estudia en la Facultad de Comunicación de Sevilla el doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo, que junto a la Universidad de Sevilla han transmitido en las redes sociales mensajes de apoyo para ella en su camino en el programa. Cristina ha estudiado baile y teatro, toca el piano y lleva diez años de experiencia en claqué.

En la Gala 1, la primera de todo el programa, consiguió ser la favorita interpretando la canción APT y cruzó la pasarela, logrando 3.000 euros. Con cerca del 18% de los votos del público, superó a Guille Toledano y Judit, que estuvieron entre los más apoyados. Posteriormente fue elegida por los espectadores en otras dos galas.

Cristina también tiene raíces extremeñas, ya que la familia de su padre es de Hervás, donde desde muy pequeña ha disfrutado del pueblo, de sus fiestas y de su gente, presumiendo de ello donde vaya. No obstante, durante todo el concurso ha hecho continuas referencias a Andalucía e incluso ha llegado a colgar una bandera en la Academia de OT.