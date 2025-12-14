El Defensor abre una investigación por la falta de denuncias y sanciones por los veladores en Sevilla

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto de oficio un expediente para requerir al Ayuntamiento de Sevilla información precisa sobre las denuncias por incumplimientos de la normativa de veladores en los últimos tres años, así como sobre los procedimientos sancionadores iniciados y resueltos a partir de dichas denuncias, con el objetivo de esclarecer la gestión municipal en esta materia.

Denuncias y falta de tramitación

En el escrito, consultado por Europa Press, el órgano ha pedido también información sobre "si son ciertas las circunstancias denunciadas por la Sección de la Policía Local de CSIF-Sevilla y, de ser así, hemos instado la adopción de medidas para revertir esta situación y poder así impulsar la tramitación de las denuncias por exceso de veladores que ponga fin a la reincidencia de algunos hosteleros y a la sensación de dejadez municipal que tienen muchos ciudadanos".

El Defensor se refiere a la información publicada en redes por la sección sindical de CSIF en la que exponía sus "sospechas sobre la no tramitación de las denuncias" de veladores y aventurando que esta falta de tramitación se debe a la falta de personal. "Este mismo sindicato incide en la reincidencia de muchos establecimientos pese al trabajo de la Policía Local en el control de veladores, tanto a través de los agentes de la Línea Verde como de la Policía turística (anteriormente conocido como Grupo Giralda) en el casco antiguo, como de las unidades de distritos".

Problema estructural en Sevilla

"El número de quejas tramitadas en los últimos diez años por este asunto ante ese Ayuntamiento, permite a esta institución tener una visión clara y precisa de este problema en la ciudad de Sevilla, y nos lleva a concluir que es un problema que trasciende a los diferentes gobiernos municipales y afecta con carácter general a toda la ciudad, aunque es especialmente grave en algunos barrios y localizaciones, siendo especialmente significativa su incidencia en espacios que deberían estar debidamente protegidos por contar con la calificación de zonas acústicamente saturadas", argumentó la Oficina del Defensor.

Dicha oficina pone como ejemplo las resoluciones dirigidas al Ayuntamiento en estos últimos años y las "muchas peticiones" de informe en las quejas tramitadas por este motivo, en las que se ha advertido de "una notable ineficacia en la tramitación seguida en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ante las denuncias recibidas, con graves retrasos en la incoación de los expedientes, en el impulso a su tramitación y a la hora de dictar la resolución final". El Defensor pone el foco en la "notoria constatación del frecuente incumplimiento de las resoluciones dictadas y la ausencia o lenidad de las reacciones administrativas ante tales incumplimientos, sobre todo por la constatada inoperancia y lentitud en la imposición de multas coercitivas, con cuantías exiguas y pocas veces cobradas, y la renuencia a la adopción de medidas de ejecución subsidiaria".

Percepción ciudadana

Esta "inacción" y "falta de efectividad" de la respuesta municipal ante los "frecuentes casos de incumplimientos" en las normas de terrazas y veladores, "no sólo es valorada, sino que es percibida por la ciudadanía con creciente desazón y así nos lo trasladan en las quejas recibidas, exponiendo su sensación de indefensión y su consideración de que no existe voluntad en el Ayuntamiento de Sevilla para solucionar este problema y atender sus denuncias".