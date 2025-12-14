Cómo crecen Mairena del Aljarafe, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra en población mientras Sevilla se estanca

Sevilla capital sigue ganando población, pero lo hace a un ritmo diferente de otras grandes ciudades de España y, en la misma provincia, con menos relevancia que municipios como Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, La Rinconada o Camas. Los datos del padrón correspondientes al 1 de enero de 2025 reflejan que Sevilla ha logrado 2.000 habitantes más y ya suma la cifra de 689.423 personas. Pero, en la lucha por ser la cuarta ciudad de España, cada vez está más asentada Zaragoza y Sevilla se va quedando atrás, en la quinta plaza.

Sevilla ya dejó de ser la cuarta capital de España en 2024, y en este 2025 Zaragoza ha seguido incrementando su ventaja, con 7.970 habitantes más hasta sumar 699.007 empadronados según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Lo cierto es que Sevilla capital ha seguido incorporando habitantes, pasando de los 687.488 de 2024 a los 689.423 de 2025. Pero en comparación con hace diez años, con 2015, Sevilla estaba en los 693.878 residentes. Más de 5.000 ha perdido.

Este pequeño salto de 2024 a 2025 e incluso pérdida de habitantes desde 2015 contrasta con el fenómeno que se está produciendo en algunos municipios del área metropolitana y de la provincia en general. Mientras que 65 municipios sevillanos han ganado población, otros 39 han perdido vecinos durante el último año. Castilleja de la Cuesta, con 79 habitantes menos, es el pueblo que más población ha perdido. Ahora son 17.074 habitantes. En cambio, tres municipios de la provincia superan los 50.000 habitantes: Dos Hermanas (142.519), Alcalá de Guadaira (77.474) y Utrera (52.403). Además, cabe destacar que Camas es una de las localidades que más crece, con 384 nuevos vecinos en sus calles (29.089 en total).

El gran crecimiento de Dos Hermanas, Mairena o Alcalá

A diferencia de Sevilla, en la última década el crecimiento en algunos municipios de Sevilla es importante. Es el caso de Dos Hermanas. En 2015 tenía 131.317 personas, en 2024 pasó a 140.430 residentes, y en 2025 ha alcanzado los 142.519 habitantes. Aquí además está construyéndose uno de los desarrollos residenciales más importantes de la provincia, Entrenúcleos, que aportará 20.000 nuevas viviendas.

Mairena del Aljarafe tenía en 2015 unas 44.388 personas, en 2024 pasó a 47.898 residentes, y en 2025 ha alcanzado los 48.017 habitantes. Alcalá de Guadaíra tenía en 2015 unas 74.845 personas, en 2024 pasó a 76.922 residentes, y en 2025 ha alcanzado los 77.474 habitantes.

Alcalá de Guadaíra da la bienvenida a la Navidad con el alumbrado / AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ / Europa Press

También le pasa a La Rinconada: tenía en 2015 unas 38.180 personas, en 2024 pasó a 40.529 residentes, y en 2025 ha alcanzado los 40.724 habitantes, algo menor en el último año.

Lo mismo con Camas, de tener en 2015 unas 26.861 personas empadronadas, en 2024 pasó a 28.705 residentes, y en 2025 ha alcanzado los 29.089 habitantes. Y así con Alcalá del Río, Bormujos, Carmona, Coria del Río o Mairena del Alcor.

Écija, Estepa o Marchena pierden habitantes

En el lado contrario, el mismo que Sevilla, están pérdidas demográficas de la última década como la de Écija, que en 2015 tenía 40.320 habitantes, en 2024 ya estaba en 39.500, y en 2025 pese a subir a 39.659 no se ha recuperado. También le ocurre a Estepa, de 12.716 habitantes en 2015 a 12.430 en 2025.

Marchena estaba en 19.878 residentes en 2015 y ha bajado en 2025 a los 19.405 habitantes. Lora del Río tiene 1.206 habitantes menos (18.122 actuales) y Morón de la Frontera, con 1.013 menos, tiene un total de 27.210 empadronados.

El Madroño, con 286 habitantes, es el pueblo con menos habitantes de toda Sevilla. Lejos quedan los 604 habitantes de San Nicolás del Puerto o los 611 de Castilleja del Campo. El Garrobo, con 800, y Lora de Estepa, con 890, completan el top 5 de localidades con menos población en 2025 de la comarca.

Esta es la lista completa de los 106 municipios de la provincia de Sevilla con los datos de población. La primera cifra indica la cifra anunciada por el INE en 2025 y, la segunda, los datos del año anterior. Los municipios destacados son aquellos que han crecido en población.