Sevilla

Cómo crecen Mairena del Aljarafe, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra en población mientras Sevilla se estanca

Sevilla capital ha perdido más de 5.000 habitantes en la última década, mientras otros municipios de la provincia se encuentran en un crecimiento continuo año tras año según los últimos datos del padrón

Vecinos de Sevilla paseando por el centro en Navidad. Sevilla gana menos población que otros municipios de la provincia como Dos Hermanas o La Rinconada

Rafa Aranda

Sevilla

Sevilla capital sigue ganando población, pero lo hace a un ritmo diferente de otras grandes ciudades de España y, en la misma provincia, con menos relevancia que municipios como Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, La Rinconada o Camas. Los datos del padrón correspondientes al 1 de enero de 2025 reflejan que Sevilla ha logrado 2.000 habitantes más y ya suma la cifra de 689.423 personas. Pero, en la lucha por ser la cuarta ciudad de España, cada vez está más asentada Zaragoza y Sevilla se va quedando atrás, en la quinta plaza.

Sevilla ya dejó de ser la cuarta capital de España en 2024, y en este 2025 Zaragoza ha seguido incrementando su ventaja, con 7.970 habitantes más hasta sumar 699.007 empadronados según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Lo cierto es que Sevilla capital ha seguido incorporando habitantes, pasando de los 687.488 de 2024 a los 689.423 de 2025. Pero en comparación con hace diez años, con 2015, Sevilla estaba en los 693.878 residentes. Más de 5.000 ha perdido.

Este pequeño salto de 2024 a 2025 e incluso pérdida de habitantes desde 2015 contrasta con el fenómeno que se está produciendo en algunos municipios del área metropolitana y de la provincia en general. Mientras que 65 municipios sevillanos han ganado población, otros 39 han perdido vecinos durante el último año. Castilleja de la Cuesta, con 79 habitantes menos, es el pueblo que más población ha perdido. Ahora son 17.074 habitantes. En cambio, tres municipios de la provincia superan los 50.000 habitantesDos Hermanas (142.519), Alcalá de Guadaira (77.474) y Utrera (52.403). Además, cabe destacar que Camas es una de las localidades que más crece, con 384 nuevos vecinos en sus calles (29.089 en total).

El gran crecimiento de Dos Hermanas, Mairena o Alcalá

A diferencia de Sevilla, en la última década el crecimiento en algunos municipios de Sevilla es importante. Es el caso de Dos Hermanas. En 2015 tenía 131.317 personas, en 2024 pasó a 140.430 residentes, y en 2025 ha alcanzado los 142.519 habitantes. Aquí además está construyéndose uno de los desarrollos residenciales más importantes de la provincia, Entrenúcleos, que aportará 20.000 nuevas viviendas.

Mairena del Aljarafe tenía en 2015 unas 44.388 personas, en 2024 pasó a 47.898 residentes, y en 2025 ha alcanzado los 48.017 habitantes. Alcalá de Guadaíra tenía en 2015 unas 74.845 personas, en 2024 pasó a 76.922 residentes, y en 2025 ha alcanzado los 77.474 habitantes.

06/12/2025 Alcalá de Guadaíra da la bienvenida a la Navidad con el alumbrado POLITICA AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

También le pasa a La Rinconada: tenía en 2015 unas 38.180 personas, en 2024 pasó a 40.529 residentes, y en 2025 ha alcanzado los 40.724 habitantes, algo menor en el último año.

Lo mismo con Camas, de tener en 2015 unas 26.861 personas empadronadas, en 2024 pasó a 28.705 residentes, y en 2025 ha alcanzado los 29.089 habitantes. Y así con Alcalá del Río, Bormujos, Carmona, Coria del Río o Mairena del Alcor.

Écija, Estepa o Marchena pierden habitantes

En el lado contrario, el mismo que Sevilla, están pérdidas demográficas de la última década como la de Écija, que en 2015 tenía 40.320 habitantes, en 2024 ya estaba en 39.500, y en 2025 pese a subir a 39.659 no se ha recuperado. También le ocurre a Estepa, de 12.716 habitantes en 2015 a 12.430 en 2025.

Marchena estaba en 19.878 residentes en 2015 y ha bajado en 2025 a los 19.405 habitantes. Lora del Río tiene 1.206 habitantes menos (18.122 actuales) y Morón de la Frontera, con 1.013 menos, tiene un total de 27.210 empadronados.

El Madroño, con 286 habitantes, es el pueblo con menos habitantes de toda Sevilla. Lejos quedan los 604 habitantes de San Nicolás del Puerto o los 611 de Castilleja del CampoEl Garrobo, con 800, y Lora de Estepa, con 890, completan el top 5 de localidades con menos población en 2025 de la comarca.

Esta es la lista completa de los 106 municipios de la provincia de Sevilla con los datos de población. La primera cifra indica la cifra anunciada por el INE en 2025 y, la segunda, los datos del año anterior. Los municipios destacados son aquellos que han crecido en población.

Municipio 2025 2024
Aguadulce2.1092.042
Alanís1.6381.673
Albaida del Aljarafe3.2203.223
Alcalá de Guadaíra77.47476.922
Alcalá del Río12.33512.250
Alcolea del Río3.2653.279
Algaba, La16.80316.666
Algámitas1.2581.241
Almadén de la Plata1.3281.328
Almensilla6.6466.653
Arahal19.54619.417
Aznalcázar4.8754.886
Aznalcóllar6.0966.079
Badolatosa3.0583.078
Benacazón7.3637.358
Bollullos de la Mitación11.43111.251
Bormujos23.07122.970
Brenes12.97512.883
Burguillos7.4487.327
Cabezas de San Juan, Las16.38816.410
Camas29.08928.705
Campana, La5.1225.132
Cantillana10.78010.728
Cañada Rosal3.4813.410
Carmona30.24029.871
Carrión de los Céspedes2.6472.617
Casariche5.2915.307
Castilblanco de los Arroyos5.1455.134
Castilleja de Guzmán2.8432.863
Castilleja de la Cuesta17.07417.153
Castilleja del Campo611612
Castillo de las Guardas, El1.5011.511
Cazalla de la Sierra4.6264.629
Constantina5.7455.742
Coria del Río31.27831.095
Coripe1.2181.198
Coronil, El4.6594.697
Corrales, Los4.0213.970
Cuervo de Sevilla, El8.7838.716
Dos Hermanas142.519140.430
Écija39.65939.500
Espartinas16.47916.482
Estepa12.43012.394
Fuentes de Andalucía7.2477.247
Garrobo, El800812
Gelves10.54810.473
Gerena7.9717.923
Gilena3.6473.658
Gines13.63413.524
Guadalcanal2.5442.522
Guillena14.26014.064
Herrera6.5756.566
Huévar del Aljarafe3.3883.360
Isla Mayor5.7485.781
Lantejuela3.8573.861
Lebrija27.78827.745
Lora de Estepa890888
Lora del Río18.12218.189
Luisiana, La4.6184.626
Madroño, El286305
Mairena del Alcor24.33924.238
Mairena del Aljarafe48.01747.898
Marchena19.40519.382
Marinaleda2.5622.555
Martín de la Jara2.6272.643
Molares, Los3.6593.636
Montellano7.0327.031
Morón de la Frontera27.21027.228
Navas de la Concepción, Las1.5011.520
Olivares9.5379.504
Osuna17.39617.374
Palacios y Villafranca, Los38.76138.757
Palmar de Troya, El2.3012.306
Palomares del Río9.4219.277
Paradas6.7626.779
Pedrera5.0575.085
Pedroso, El2.0622.074
Peñaflor3.6283.670
Pilas14.22214.105
Pruna2.4612.509
Puebla de Cazalla, La10.83010.799
Puebla de los Infantes, La2.9492.927
Puebla del Río, La11.90311.871
Real de la Jara, El1.5171.531
Rinconada, La40.72440.529
Roda de Andalucía, La4.1684.180
Ronquillo, El1.4531.439
Rubio, El3.2873.290
Salteras5.6045.580
San Juan de Aznalfarache23.40823.090
San Nicolás del Puerto604600
Sanlúcar la Mayor14.64814.375
Santiponce8.6348.625
Saucejo, El4.1894.213
Sevilla689.423687.488
Tocina9.4319.373
Tomares25.43225.488
Umbrete9.4559.394
Utrera52.40352.173
Valencina de la Concepción8.0508.080
Villamanrique de la Condesa4.6944.677
Villanueva de San Juan9861.002
Villanueva del Ariscal6.9656.938
Villanueva del Río y Minas5.0735.033
Villaverde del Río7.8857.794
Viso del Alcor, El19.45819.310

