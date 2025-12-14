Impacto de la borrasca Emilia en Sevilla: así afecta el temporal que mantiene en aviso rojo a parte de Andalucía
Una nueva perturbación atlántica intensificará las precipitaciones en el área mediterránea el martes 16, extendiéndose por gran parte de la Península y Baleares, según los pronósticos.
La jornada del domingo 14 estará dominada por un marcado episodio de inestabilidad atmosférica, impulsado por el desplazamiento hacia el noreste de la borrasca Emilia y por la entrada de vientos de levante húmedos en capas bajas, un escenario que favorecerá precipitaciones intensas en amplias zonas del este peninsular y el mar de Alborán, según la Aemet.
Lluvias torrenciales en el este peninsular
Las lluvias más fuertes, localmente muy intensas e incluso torrenciales, se esperan en puntos del este de Andalucía, el sureste de Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, donde podrían superarse los 80 a 100 litros por metro cuadrado en apenas doce horas. En la provincia de Valencia, los modelos advierten de acumulaciones aún mayores, que podrían rebasar de forma puntual los 180 litros por metro cuadrado en el mismo intervalo de tiempo. En muchas de estas zonas, las precipitaciones serán persistentes, vendrán acompañadas de tormentas y podrían prolongarse hasta las primeras horas del lunes 15.
No obstante, los expertos advierten de que se trata de una situación con un elevado grado de incertidumbre, ya que pequeñas variaciones en la posición de la baja en altura o en la dirección de los vientos pueden alterar tanto la localización como la intensidad de las lluvias.
Predicción semanal por días y tramos horarios en Sevilla
Semana marcada por una alternancia entre jornadas estables y la llegada de varios frentes lluviosos a mitad de semana. El ambiente será suave, con máximas entre 17 y 21 ºC y mínimas entre 7 y 11 ºC. Las precipitaciones serán especialmente probables lunes, martes y viernes, mientras que miércoles y jueves traerán tiempo más tranquilo.
Domingo 15
Máx: 18 ºC — Mín: 8 ºC
00–06 horas
Estado del cielo: Nuboso
Lluvia: 0%
Temp: 9 ºC
06–12 horas
Estado del cielo: Cubierto
Lluvia: 20%
Temp: 16 ºC (12 h)
12–18 horas
Estado del cielo: Cubierto con lluvia
Lluvia: 10%
Temp: 16 → 14 ºC
18–24 h
Estado del cielo: Tormentas
Lluvia: 10%
Temp: 14 → 12 ºC
Lunes 16
Máx: 17 ºC — Mín: 9 ºC
00–12 horas
Estado del cielo: Intervalos nubosos con tormenta
Lluvia: 80%
Viento: O 20 km/h
Temp: no detallada por horas
12–24 horas
Estado del cielo: Intervalos nubosos con lluvia
Lluvia: 100%
Martes 17
Máx: 20 ºC — Mín: 9 ºC
00–24 horas
Estado del cielo: Poco nuboso
Lluvia: 0%
Temp: 9–20 ºC
Miércoles 18
Máx: 19 ºC — Mín: 7 ºC
00–24 horas
Estado del cielo: Intervalos nubosos
Lluvia: 15%
Temp: 7–19 ºC
Jueves 19
Máx: 17 ºC — Mín: 9 ºC
00–24 horas
Estado del cielo: Cubierto con lluvia
Lluvia: 65%
Temp: 9–17 ºC
Viernes 20
Máx: 17 ºC — Mín: 8 ºC
Estado del cielo: Nuboso
Lluvia: 80%
Temp: 8–17 ºC
Evolución del temporal
El lunes 15, el episodio de precipitaciones fuertes o muy fuertes y tormentas se extenderá también al Alborán occidental, Cataluña y, de manera especial, a la provincia de Castellón, donde se prevén acumulados superiores a los 80-100 litros por metro cuadrado en doce horas. Además, el paso de un sistema frontal hará que las lluvias alcancen a buena parte de la Península, si bien los registros más elevados se concentrarán en las áreas ya señaladas.
De cara al martes 16, una nueva perturbación atlántica se descolgará de la circulación general, intensificando de nuevo las precipitaciones en el área mediterránea. Este fenómeno, sumado al frente iniciado el día anterior, provocará que las lluvias vuelvan a extenderse por gran parte del territorio peninsular y Baleares.
