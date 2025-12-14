El Metro de Sevilla aumenta su oferta en Navidad ante la saturación y amplía horarios para Nochebuena y Nochevieja

Sevilla se prepara para una de las fechas con mayor afluencia de personas en sus calles por las fiestas navideñas, tanto por las comidas y cenas como por las compras. Son, sin duda, algunos de los días más exigentes para el Metro, que todos los años registra un repunte de viajeros que se desplazan con los trenes de la línea 1 hasta el punto de llegar a la saturación. Por ello la Consejería de Fomento ha anunciado un refuerzo de la oferta del 72%, sobre todo en las franjas horarias de mayor demanda (los viernes, sábados, domingos y festivos) y horarios especiales para los días más señalados.

Metro de Sevilla, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, explica que "facilitará los desplazamientos durante el periodo navideño con un operativo especial que adapta las frecuencias de paso a los horarios de actividad comercial y de ocio, que son los de mayor afluencia en estas fechas". Este operativo consiste sobre todo en el incremento de los trenes dobles, fundamentalmente durante las tardes de los viernes, sábados, domingos y festivos.

Además de este refuerzo, desde el lunes 22 de diciembre y durante la primera semana de enero, coincidiendo con el periodo de vacaciones académicas, se modificará también el servicio de trenes de días laborables, desplazando el máximo número de trenes al horario de tarde para adaptarse así al cambio en los hábitos de movilidad.

Estación del Metro de Sevilla de Puerta Jerez en Navidad / Consejería de Fomento

Horario del metro de Sevilla en Nochebuena y Navidad

El 24 de diciembre, los últimos trenes saldrán de las estaciones de cabecera a las 21.12 horas, de modo que pasarán por Nervión a las 21.30 horas, atendiendo a las necesidades de conciliación laboral de los trabajadores de Metro de Sevilla.

Un día después, el 25 de diciembre, el servicio se reanudará a las 7.30 horas y finalizará a las 23.00 horas.

Horario del metro de Sevilla en Nochevieja

En Nochevieja, el 31 de diciembre, los últimos trenes también pasarán por Nervión a las 21.30 horas y se reanudará el servicio a partir de la una de la madrugada del 1 de enero, que se mantendrá en funcionamiento de manera ininterrumpida toda esa noche de fin de año y el día siguiente hasta las 23.00 horas del mismo jueves. Esta ampliación del servicio en el primer día del año ha tenido muy buena acogida entre los viajeros desde que se puso en marcha en 2019.

Horario del metro de Sevilla con la Cabalgata

El día 5 de enero, fecha de la tradicional Cabalgata de Reyes, se alcanzará el máximo en la oferta del servicio para atender las necesidades de movilidad que se producen esa tarde, extendiéndose el servicio hasta las 2 de la madrugada.

"Durante los Servicios Especiales de Navidad se registran momentos de máxima afluencia de usuarios y para facilitar el viaje, Metro de Sevilla recomienda planificar los trayectos con más tiempo que en días laborales ordinarios y evitar los momentos de mayor afluencia, adelantando o retrasando el trayecto", puntualiza Fomento.

Desde Metro de Sevilla se recomienda también recargar con antelación los títulos de viaje. Para ello, los usuarios tienen a su disposición, además de las máquinas expendedoras y las máquinas de recarga automática mediante pago bancario en estaciones, la recarga online a través de la web o la aplicación para smartphones.

Para cualquier duda sobre el servicio de transporte de metro, la Oficina de Atención al Cliente atiende a través del teléfono gratuito 900 927 172, a través de mensajes de texto por WhatsApp en el número 609 402 906 y presencialmente en la estación de Puerta Jerez de 8.00 a 22.00h de lunes a viernes y de 9.00 a 21.00h sábados, domingos y festivos.