Los 500 metros en superficie de la línea 3 que indignan a Los Bermejales: "Se hundirá un barrio que costó levantar 30 años"

La futura línea 3 del Metro de Sevilla, en su tramo sur desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital de Valme, contempla que los trenes vayan en superficie a través de 500 metros por el Paseo de Europa de Los Bermejales. Desde la avenida de la Palmera y la avenida de Jerez, la línea 3 girará por la avenida de Alemania, donde está prevista una estación, para nuevamente girar, emerger y atravesar en superficie el Paseo de Europa, considerado por los vecinos como la "arteria principal del barrio", hacia la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas. En esta vía hay decenas de árboles, un parque infantil, dos bares-quioscos con bastante clientela, y numerosas viviendas a los lados. Todo se vería afectado.

Los residentes de la zona han elaborado diversas alegaciones y las han enviado a la Consejería de Fomento para que reconsidere la opción elegida en el estudio informativo del tramo sur, entre ellas la redactada por la asociación de vecinos Bermejales 2000 con la ayuda de la plataforma 'Bermejales Metro sí, pero bien' y la de Parque Vivo Guadaíra, Puerto de Sevilla, Bermejales Activa y Urban Century. "El sentir general es de incredulidad, es una injusticia con el barrio. Sale en superficie y lo parte en dos", cuenta a El Correo de Andalucía Sergio Robles, uno de los creadores de la plataforma mencionada. "Los Bermejales ha costado levantarlo 30 años. Y en nada podemos hundirlo. Un metro en superficie en sitios habitados separa y crea murallas", valora José María Villarreal, miembro de Bermejales Activa.

Kiosko 'Habanero' en el Paseo de Europa, del barrio de Los Bermejales / Jorge Jiménez

La línea 3 recorrerá el barrio de Los Bermejales con un tramo entre pantallas por el Paseo de Europa, entre la avenida de Alemania y la avenida de Finlandia. A partir de ahí va en superficie por la calle Estonia y la avenida de Irlanda, donde hay un paso inferior y se eleva en viaducto para superar la SE-30, hasta llegar a la Ciudad de la Justicia y Palmas Altas. Estos vecinos alertan que estos 500 metros habían pasado desapercibidos porque no habían sido anunciados por la Junta de Andalucía de manera pública dentro de la parte en superficie del tramo sur y han contado con poco tiempo para alegar. "Estamos a favor de que el metro llegue, pero la alternativa no convence al barrio. Supone una brecha muy importante y queremos que la propuesta sea eliminada o que se estudie otra distinta", expone José Pablo Caballero, creador de la plataforma y canal de WhatsApp 'Bermejales Metro sí, pero bien'.

A nadie le da por sacar una rampa de un metro en San Jacinto o Asunción y en Los Bermejales sí Sergio Robles — Creador de 'Bermejales Metro sí, pero bien'

"Hay cientos de viviendas que miran a este paseo y van a ver pasar el tren a escasos metros. Es una zona de recreo para niños, el parque sur de Bermejales sería aniquilado por pilotes sobre él. No hay una persona que hayamos encontrado en todos estos días que nos haya dicho que le gusta este proyecto", lamenta Sergio Robles. "En todas las propuestas que hemos recopilado para la alegación se coincidía en que debe ser subterráneo en zonas residenciales. Es básico. ¿Dónde se mide el número de niños que se quedan sin un parque, el número de árboles que hay que aniquilar, cuántas zonas de juego se pierden o cuánto ruido se va a añadir a las viviendas? Va a ser un tranvía por una zona frecuentada continuamente por niños. Es la artería principal del barrio. A nadie le da por sacar una rampa de un metro en San Jacinto o Asunción en Triana y Los Remedios, y en Los Bermejales sí", valora este vecino.

José Pablo Caballero (i) y Sergio Robles (d) creadores de la plataforma 'Bermejales - Metro sí, pero bien' / Jorge Jiménez

Los representantes de la asociación Bermejales Activa van más allá y directamente proponen un trazado alternativo: que el metro no atraviese Los Bermejales, continúe recto por la avenida de Jerez y dé servicio a las más de 10.000 viviendas que se construirán en el nuevo barrio de El Pítamo. "Eliminaría el destrozo de árboles, kilómetros y la fragmentación de barriadas porque las uniría en vez de separarlas", explica a este periódico su presidente, Jesús Villarreal. "Si continúa por la avenida de Jerez, la carretera ya tiene la división hecha, se unirán barrios nuevos, y se beneficiará a ambas partes. Si sale a la superficie en ese trozo no perjudicará a nadie, no como ahora que será una ruina para muchos comerciantes y creará una línea separatoria entre casas", añade.

Los vecinos del Puerto de Sevilla también han participado en esta alegación. "Los políticos diseñan sobre planos y powerpoints, y nosotros somos los que vivimos cada día en las calles. Un metro, o un tranvía en superficie, lo que produce es un efecto cicatriz dividiendo partes del barrio y generando mayor ruido. Un metro tiene que ser soterrado, ya se queda para toda la vida y luego modificarlo tiene muy difícil solución. Los metros soterrados son garantía de éxito", opina Diego de Caralt, presidente de esta asociación.

José María Villarreal, miembro de la AVV Bermejales Activa (i) y Jesús Villarreal, pte. de la AVV Bermejales Activa (d) / Jorge Jiménez / ECA

Amenaza para el parque, árboles y bares

Todas las reivindicaciones de estos vecinos coinciden en la necesidad de salvar el parque infantil de 'Los tres mosqueteros', los árboles de la avenida de Alemania, o las terrazas de los bares-kioskos La Vespa y Habanero. "Va a arrasar con todo el Paseo de Europa y parte de nuestra terraza. No va a interesar mantener esto. Encima se cargan este parque, que es el corazón de Bermejales, donde se reúnen niños, familias y gente mayor", cuenta un trabajador de Habanero.

Juegos infantiles en el Paseo de Europa, en el barrio sevillano de Los Bermejales / Jorge Jiménez

"No me parece bien que en un sitio así que sea por superficie. En general, un metro es bajo tierra, si no lo puedes llamar tranvía. Hay sitios donde si va por superficie no influye o influye muy poco, y hay otros sitios en que si va por superficie es un caos lo que organiza. En la avenida de Alemania, por donde entra el metro, aunque sea soterrado, hay cien árboles. Una de las pocas cosas bien que se han hecho aquí es ponerlos", lamenta José María Villarreal.

"Descubrimos que en todo este trazado muy frecuentado por niños y familias habría un túnel hacia el abierto en rampa donde estarían saliendo los tranvías del tren", afirma José Pablo Caballero. Tanto él como Sergio Robles crearon la plataforma y canal de WhatsApp 'Bermejales Metro sí, pero bien' formada por más de 520 familias del barrio ya inscritas, miembros de entidades, o ingenieros que han participado en la redacción de las alegaciones. También han tenido reuniones con la Junta de Andalucía y la delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, aunque piden al alcalde que se manifieste como hizo con Bellavista.

"En todas partes en las que nos hemos presentado nadie nos ha podido defender esta opción y nos ha dicho que es la mejor. Que sean reales esas palabras. Cuando un Director General de Infraestructuras te recibe para analizar un proyecto es porque parte de la base que quizás algo de razón llevamos. Estamos intentando movernos, no queremos caer en el olvido", sentencia Robles. Los vecinos de Los Bermejales mantienen la esperanza de que sus plegarias sean escuchadas y el metro no atraviese en superficie su calle principal.