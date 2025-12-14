Sucesos
Muere un ciclista en Sevilla atropellado por una furgoneta en Alcalá del Río
El accidente, que tuvo lugar en la carretera SE-9025, movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, tras la llamada al 112.
Un ciclista de 70 años ha perdido la vida esta mañana tras ser atropellado por una furgoneta en la localidad sevillana de Alcalá del Río, un suceso que ha movilizado de inmediato al servicio de Emergencias 112 Andalucía.
Atropello en la carretera SE-9025
El teléfono 112 recibió un aviso, sobre las 08:10 horas, en el que una persona indicaba que una furgoneta había atropellado a un ciclista en la carretera SE-9025.
Desde la sala coordinadora se activó a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.
