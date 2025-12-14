Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Testimonio funcionaria interinaEvaluación funcionariosAscensos funcionarios JuntaParaíso de las avesAviso rojoMercado de las flores
instagramlinkedin

Sucesos

Muere un ciclista en Sevilla atropellado por una furgoneta en Alcalá del Río

El accidente, que tuvo lugar en la carretera SE-9025, movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, tras la llamada al 112.

GRA065. OLIVA (VALENCIA), 11/06/2017.- Un grupo de ciclistas circula por la N-332, próximo al punto donde hoy un conductor, que ha dado positivo en drogas, ha originado un accidente de tráfico en el que ha fallecido un ciclista. El conductor, tras darse a la fuga, ha sido detenido por la Guardia Civil. EFE/Natxo Francés

GRA065. OLIVA (VALENCIA), 11/06/2017.- Un grupo de ciclistas circula por la N-332, próximo al punto donde hoy un conductor, que ha dado positivo en drogas, ha originado un accidente de tráfico en el que ha fallecido un ciclista. El conductor, tras darse a la fuga, ha sido detenido por la Guardia Civil. EFE/Natxo Francés / Natxo Francés / EFE

El Correo

El Correo

Sevilla

Un ciclista de 70 años ha perdido la vida esta mañana tras ser atropellado por una furgoneta en la localidad sevillana de Alcalá del Río, un suceso que ha movilizado de inmediato al servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Atropello en la carretera SE-9025

El teléfono 112 recibió un aviso, sobre las 08:10 horas, en el que una persona indicaba que una furgoneta había atropellado a un ciclista en la carretera SE-9025.

Desde la sala coordinadora se activó a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Indignación en Sevilla Este: padres cortan la Avenida de las Ciencias en protesta por la falta de limpieza en los colegios
  2. Betis y Sevilla Quiere Metro proponen una gran estación de la línea 3 junto al Villamarín y un intercambiador de bus
  3. Tres muertos y dos heridos en un grave accidente entre dos camiones en Guillena con un turismo destrozado
  4. Un parque en Sevilla conocido como el 'paraíso de las aves': era un vertedero y ahora tiene 180 especies
  5. La línea 3 alternativa de Sevilla Quiere Metro: soterrada, menos paradas y mejor servicio a la Feria y Reina Mercedes
  6. El centro comercial Los Arcos avanza en su gran transformación: licencia para comenzar una nueva fase de reforma
  7. El nuevo barrio de 2.500 viviendas del Higuerón de Sevilla toma impulso: los permisos se tramitarán por vía urgente
  8. La gran recalificación de Triana: ni VPO ni equipamientos, el solar de Chapina será para viviendas de lujo

Muere un ciclista en Sevilla atropellado por una furgoneta en Alcalá del Río

El Defensor abre una investigación por la falta de denuncias y sanciones por los veladores en Sevilla

Atropella a una mujer en la Macarena cuando conducía sin permiso y se da a la fuga por Sevilla

Atropella a una mujer en la Macarena cuando conducía sin permiso y se da a la fuga por Sevilla

El Metro de Sevilla aumenta su oferta en Navidad ante la saturación y amplía horarios para Nochebuena y Nochevieja

El Metro de Sevilla aumenta su oferta en Navidad ante la saturación y amplía horarios para Nochebuena y Nochevieja

Cristina Lora, la sevillana que puede ganar Operación Triunfo: Mairena se vuelca con la final de este lunes

Cristina Lora, la sevillana que puede ganar Operación Triunfo: Mairena se vuelca con la final de este lunes

¿Cuántos habitantes tiene tu pueblo? Estos son los municipios de Sevilla que ganan y pierden población

¿Cuántos habitantes tiene tu pueblo? Estos son los municipios de Sevilla que ganan y pierden población

Rescatan en Sevilla a una mujer de 93 años tras caer en su domicilio

Impacto de la borrasca Emilia en Sevilla: así afecta el temporal que mantiene en aviso rojo a parte de Andalucía

Impacto de la borrasca Emilia en Sevilla: así afecta el temporal que mantiene en aviso rojo a parte de Andalucía
Tracking Pixel Contents