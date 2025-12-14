Sucesos
Muere un hombre en un grave accidente de tráfico en el Puente de San Bernardo de Sevilla
Debido a este siniestro vial, el Puente de San Bernardo ha llegado a sufrir un corte total del tráfico y tránsito peatonal en ambos sentidos sobre las 21,00 horas de la noche
Un hombre de 47 ha fallecido en la noche de este domingo como consecuencia de las lesiones sufridas al perder el control de la motocicleta que conducía por el Puente de San Bernardo, en Sevilla capital.
Según ha informado el Servicio de Emergencias Sevilla en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de 'X', un equipo especializado en reconstrucción de siniestros viales se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.
Debido a este siniestro vial, el Puente de San Bernardo ha llegado a sufrir un corte total del tráfico y tránsito peatonal en ambos sentidos sobre las 21:00 horas de la noche, donde un amplio dispositivo policial y sanitario ha estado interviniendo para esclarecer lo ocurrido.
Sobre las 22:00 horas, la Policía Local ha restablecido parcialmente el tráfico en la zona, aunque el dispositivo de seguridad permanece en el lugar de los hechos a la espera de la comparecencia de la Comisión Judicial, para la práctica de la diligencia de levantamiento del cadáver.
- Un Tribunal Militar juzgará a una guardia civil por 'denuncia falsa' a un superior tras alertar de irregularidades en el Seprona
- Tres muertos y dos heridos en un grave accidente entre dos camiones en Guillena con un turismo destrozado
- Un parque en Sevilla conocido como el 'paraíso de las aves': era un vertedero y ahora tiene 180 especies
- El Mercado de las Flores vuelve este domingo a las calles de El Porvenir con los mejores floristas de Sevilla
- La línea 3 alternativa de Sevilla Quiere Metro: soterrada, menos paradas y mejor servicio a la Feria y Reina Mercedes
- Indignación en Sevilla Este: padres cortan la Avenida de las Ciencias en protesta por la falta de limpieza en los colegios
- El nuevo barrio de 2.500 viviendas del Higuerón de Sevilla toma impulso: los permisos se tramitarán por vía urgente
- Betis y Sevilla Quiere Metro proponen una gran estación de la línea 3 junto al Villamarín y un intercambiador de bus