Muere un hombre en un grave accidente de tráfico en el Puente de San Bernardo de Sevilla

Debido a este siniestro vial, el Puente de San Bernardo ha llegado a sufrir un corte total del tráfico y tránsito peatonal en ambos sentidos sobre las 21,00 horas de la noche

Policía Local mantiene el corte total del tráfico y tránsito peatonal en ambos sentidos del Puente de San Bernardo

Policía Local mantiene el corte total del tráfico y tránsito peatonal en ambos sentidos del Puente de San Bernardo / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Un hombre de 47 ha fallecido en la noche de este domingo como consecuencia de las lesiones sufridas al perder el control de la motocicleta que conducía por el Puente de San Bernardo, en Sevilla capital.

Según ha informado el Servicio de Emergencias Sevilla en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de 'X', un equipo especializado en reconstrucción de siniestros viales se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.

Debido a este siniestro vial, el Puente de San Bernardo ha llegado a sufrir un corte total del tráfico y tránsito peatonal en ambos sentidos sobre las 21:00 horas de la noche, donde un amplio dispositivo policial y sanitario ha estado interviniendo para esclarecer lo ocurrido.

Sobre las 22:00 horas, la Policía Local ha restablecido parcialmente el tráfico en la zona, aunque el dispositivo de seguridad permanece en el lugar de los hechos a la espera de la comparecencia de la Comisión Judicial, para la práctica de la diligencia de levantamiento del cadáver.

