Rescatan en Sevilla a una mujer de 93 años tras caer en su domicilio
Tras el aviso de emergencia, los agentes y sanitarios de Sevilla acudieron al domicilio de la mujer, encontrándola consciente pero aturdida en la cocina, según informaron fuentes municipales
Dotaciones de la Policía Local de Sevilla y de Bomberos rescataron este sábado por la tarde a una mujer de 93 años que sufrió una caída en su vivienda de la zona norte de Sevilla, una intervención que se activó en torno a las 20:15 horas tras el aviso de emergencia.
Rescate en el domicilio
Tal y como ha informado el Consistorio local a través de la red social X, agentes y sanitarios de los bomberos acudieron a auxiliar a la afectada tras encontrarla caída "consciente, pero aturdida" en la cocina de su domicilio.
Posteriormente, la mujer de 93 años fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario en compañía de sus familiares, que se personaron al lugar.
Riesgo de soledad en personas mayores
La Administración local ha precisado que la edad es un factor de riesgo relevante para la soledad y ha instado a los familiares de los mayores que vivan solos a contactar frecuentemente con ellos, hacerles visitas y facilitarle teléfonos de contacto y juego de llaves a algún vecino de confianza para poder auxiliarles en caso de necesidad.
