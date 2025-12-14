El proyecto Vera Sevilla suma a una gran multinacional de videojuegos: Scopely se instalará junto a Moeve y el hotel de lujo

Uno de los grandes proyectos urbanísticos de Sevilla, Vera Sevilla, en la margen derecha del Guadalquivir a su paso con Los Remedios, será sede de una de las multinacionales del videojuego más importantes del planeta, Scopely. La compañía ocupará una zona de las oficinas que se ubicarán en el macroproyecto que KKH Property Investors está desarrollando en los terrenos de la antigua fábrica de tabacos con el objetivo de culminarlo en diciembre de 2026.

Según ha adelantado El Confidencial y ha podido confirmar El Correo de Andalucía, Scopely ha decidido instalarse en este complejo, donde compartirá espacio con la Cámara de Comercio y con Moeve -antigua Cepsa- que decidió abrir su primera sede institucional fuera de Madrid en la capital andaluza ocupando una planta entera de uno de los edificios Rama 1, 2 y 3, que reúnen más de 9.000 metros cuadrados de oficinas y terrazas que se entregarán a comienzos de 2026.

Scopely es una desarrolladora de videojuegos estadounidense con sede en California, pero con oficinas por todo Estados Unidos, Europa, África o Asia. En Barcelona dispone de un hub de 8.500 m² que inauguró el pasado mes de julio, y ya tenía una sede en Sevilla, sumando casi mil empleados entre las dos ciudades desde que aterrizara en España en 2017. De hecho, es una de las principales en cuanto a empleados en el sector del videojuego a nivel nacional.

Con esta apuesta, Scopely afianza su posición en la ciudad y además da un impulso al proyecto de KKH con Vera Sevilla, pues este suma un socio muy potente en su sector, con cerca de ya 200 empleados en Sevilla, que ayudará a convertir las oficinas de este complejo en un espacio que concentre actividad tecnológica, empresarial, hotelera y vecinal. A nivel mundial esta empresa de entretenimiento es conocida por desarrollar juegos como Monopoly GO! y Marvel Strike Force, y es en Sevilla donde reside el corazón de Monopoly Go a nivel mundial, con la mayoría de los trabajadores de Scopely Sevilla dedicados a este juego.

VERA Sevilla, vista desde el muelle de Nueva York / KKH Property Investors

Los edificios Rama, los primeros en completarse

La apertura de los distintos espacios se llevará a cabo por fases. Las primeras construcciones se completarán a finales de este año, en concreto, los tres edificios de oficinas -denominados Rama I, Rama II, y Rama III, todos ellos desarrollados por Ruiz-Larrea Arquitectura-, que se ubican pegados al río.

Además, según la información pública que figura en el proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla y en la licencia de obra, las azoteas de los edificios Rama 1 y Rama 2 están destinadas a "servicios para la instalación hotelera" que se ubica justo detrás de estas edificaciones.

Los hitos de Vera Sevilla hasta final de 2026

KKH prevé abrir al público, el Día de Andalucía, la zona ajardinada del complejo, concretamente los jardines de Manuel Ferrand y de Manuel Arellano, así como la calle Pierre de Coubertin. Las obras están programadas hasta su finalización el día 28 de febrero de 2026, cuando se abrirán ambos jardines, según se comunicó en una carta buzoneada a vecinos y comerciantes de la zona a la que tuvo acceso este periódico.

Respecto a los antiguos límites de la fábrica, está previsto que la acera se complete y termine en paralelo y junto a los trabajos de los diferentes edificios interiores, a lo largo del año 2026. La finalización del alumbrado definitivo está programada para el primer trimestre del 2026.

Imagen virtual del proyecto de Altadis. / El Correo

Según detalla la carta, está ejecutándose el aparcamiento norte en la plaza de la Hermandad de las Cigarreras (que cuenta con tres plantas sótano). Actualmente, ya está completada la excavación, así como el vaso completado. En marcha se encuentran la cimentación y la construcción de la estructura, con finalización prevista para marzo de 2026.

En lo que se refiere a la urbanización interior, se encuentran en fase de ejecución las instalaciones (infraestructuras enterradas) y el rebaje del muro de separación con el río. KKH tiene previsto finalizar de manera progresiva por fases esta intervención, hasta diciembre de 2026. Y el denominado Edificio VERA (conocido como el "Cubo", diseñado por Kengo Kuma), se encuentra en la fase de construcción de la estructura, con finalización prevista igual que el hotel, en diciembre de 2026.

En cuanto al establecimiento hotelero de lujo y el aparcamiento sur (dos plantas sótano), se está abordado en la actualidad la construcción de fachadas, la distribución interior y los acabados del hotel, que tiene fecha de culminación en diciembre de 2026, al igual que la pasarela Princesa Leonor, que comenzará a fabricarse en enero.

El hotel de lujo de Vera Sevilla abrirá en 2027

Como ya informó también El Correo de Andalucía, Archer Hotel Capital (un poderoso fondo de inversión sustentado por el fondo soberano de Singapur (GIC) y por el de pensiones de Países Bajos (ABP Investments), está detrás de la operación del nuevo establecimiento hotelero de Los Remedios y ya ha iniciado la selección de los altos cargos que liderarán su apertura en el primer trimestre de 2027.

Para su puesta en marcha, cuenta con una inversión de 165 millones. Contará con 210 habitaciones y suites de gran amplitud, además de una variada gama de servicios como restaurantes, gimnasio, spa, y diversos espacios destinados a eventos, entre los que destaca un salón de actos diáfano de 600 metros cuadrados.

Este nuevo Hotel Vera Sevilla 5 estrellas supondrá una superficie construida de unos 30.000 metros cuadrados y contará con ocho plantas sobre rasante y dos subterráneas.