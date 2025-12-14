Un Tribunal Militar juzgará a una guardia civil por "denuncia falsa" a un superior tras alertar de irregularidades en el Seprona

La brigada de la Guardia Civil María Serrano Velázquez ha informado de que su juicio ante un Tribunal Militar se celebrará finalmente este lunes y martes, 15 y 16 de diciembre, después de varios aplazamientos. El procedimiento se sigue a raíz de una denuncia presentada contra ella por el general Fernando Mora Moret, entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, que la acusa de haber formulado una denuncia falsa.

Serrano dio a conocer la nueva fecha del juicio a través de un vídeo difundido en redes sociales, en el que explica que la vista oral, inicialmente señalada para el pasado mes de septiembre de 2024, quedó suspendida sin fecha concreta hasta este nuevo señalamiento. El proceso se tramita en la jurisdicción militar y la Fiscalía Militar ha retirado la petición de pena de prisión en el ámbito castrense, según el relato de la propia Serrano, por "no existir delito alguno". Mora Moret pide un año de prisión militar para Serrano, según informa Serrano en su vídeo.

El origen: una denuncia de irregularidad en el Seprona

El procedimiento tiene su origen en las denuncias internas que Serrano presentó hace años sobre presuntas irregularidades en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Sevilla, donde prestaba servicio. Los hechos se remontan a 2013, cuando Serrano denunció un caso de presunta corrupción interna, que fue archivado por prescripción de delitos. La agente denunció supuestas irregularidades en la tramitación de denuncias sobre el comercio ilegal de productos pesqueros e inmaduros en la lonja municipal de Mercasevilla y también una supuesta trama contra empresas dedicadas al reciclaje de aceites vegetales. El resumen de su relato es que sus superiores taparon e hicieron la vista gorda ante estas denuncias apoyando a los guardias civiles señalados por Serrano como infractores.

Tras esas comunicaciones, el general Mora Moret interpuso una denuncia contra la agente, dando lugar a la apertura de la causa penal militar que ahora llega a juicio.

La brigada sostiene que su procesamiento es consecuencia directa de haber puesto en conocimiento de sus superiores posibles conductas irregulares. En una rueda de prensa celebrada en Sevilla el 29 de agosto de 2024, Serrano defendió la veracidad de sus denuncias y denunció represalias internas. "Denuncié corrupción en su momento y, como consecuencia de ello, me han represaliado hasta la saciedad", afirmó entonces.

Durante esa comparecencia pública, explicó que, tras elevar las denuncias, fue objeto de expedientes disciplinarios, cambios de destino y la pérdida de su especialidad profesional en el Seprona.

La acusada mantiene que el procedimiento debería haberse tramitado fuera de la jurisdicción militar, al tratarse de hechos relacionados con funciones policiales ordinarias y no con actos estrictamente castrenses

Un proceso prolongado

La causa ha estado marcada por retrasos y suspensiones y se ha prolongado durante varios años. Según explicó Serrano, el juicio inicialmente previsto para septiembre fue aplazado y ha sido reprogramado ahora para los días 15 y 16 de diciembre. La acusada mantiene que el procedimiento debería haberse tramitado fuera de la jurisdicción militar, al tratarse de hechos relacionados con funciones policiales ordinarias y no con actos estrictamente castrenses.

El caso ha suscitado críticas por parte de asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que cuestionan la aplicación del Código Penal Militar a agentes que actúan en labores de policía judicial o administrativa así como la falta de protección efectiva a quienes denuncian presuntas irregularidades.

A la espera del juicio

Con la nueva fecha ya fijada, el Tribunal Militar deberá resolver si las denuncias formuladas por Serrano constituyeron un delito de denuncia falsa, tal y como sostiene la acusación, o si, por el contrario, se trató de comunicaciones amparadas por la normativa vigente sobre integridad y protección de informantes.