El alcalde de Sevilla cede a Vox recortes en cooperación e igualdad pero 'salva' las políticas LGTBI y de violencia machista

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, está a punto de cerrar el acuerdo para que la capital tenga presupuestos en 2026 gracias a una serie de cesiones a Vox aunque ha conseguido que queden libres algunas líneas rojas. El dirigente popular necesita a la formación de extrema derecha para poder cumplir su objetivo y sacar adelante unas nuevas cuentas para la ciudad. Sin embargo, por el camino se han quedado las ayudas que iban destinadas a los países más desfavorecidos o políticas vinculadas a la igualdad de género.

Vox sabe que puede pedir. Los de Cristina Peláez son conscientes de que sus votos son necesarios para aprobar las cuentas y han elevado sus reclamaciones, como hicieron en años anteriores. Así, el grupo popular ha dado luz verde a 15 de las 18 enmiendas que Vox ha presentado en la comisión de Hacienda previa al pleno del próximo viernes 19 de diciembre y en la que parece que se ha cerrado un preacuerdo.

Las partidas que se ven más perjudicadas son aquellas destinadas a la cooperación al desarrollo, que quedan totalmente desmanteladas. La formación lleva desde el mes de agosto avisando de que no había podido "meterle mano" a este dinero. De hecho, antes siquiera de escuchar las exigencias de Vox, la delegación de Hacienda ya presentó unos presupuestos con recortes de casi 600.000 euros las ayudas a países pobres con respecto al año anterior.

Las líneas rojas contra Vox

En concreto, la partida destinada a la cooperación para el desarrollo pasaba de dos millones de euros a 1,4 millones, con un recorte de 579.548,07 euros. A esto hay que sumarle también los cambios propuestos por los de Santiago Abascal y aceptados por el grupo mayoritario, disminuyen en otros 1.138.000 millones de euros más esta cantidad, dejándola con unos 300.000 euros, como una partida más significativa que realista.

El PP ha establecido una línea roja clave: el colectivo LGTBIQ+, la violencia de género y los sindicatos. Pese a las peticiones e insistencias de Vox, los populares se han negado a recortar dinero de ninguna de estas partidas. Por ejemplo, la formación pedía invertir dinero de la Asociación de Transexuales de Andalucía Silvia Rivera (ATA) no perderá dinero a favor de asociaciones de ayuda a la maternidad.

Una vez más, las medidas de ayuda a la maternidad han centrado el listado de propuestas de la formación que lidera Peláez y que han aceptado los populares. Sin embargo, Sanz ha evitado retirar 40.000 destinados a ATA para esta materia. En su lugar, el regidor municipal ha planteado transportar fondos de trabajo realizados por empresas y profesionales del Servicio de la Mujer, en el programa del Plan de Igualdad de oportunidades.

Pulverizan las políticas de igualdad

Como ocurre con las partidas destinadas a la cooperación al desarrollo, las políticas de igualdad son de las principales perjudicadas por el acuerdos entre ambas formaciones conservadoras. En concreto, esta partida se reduce en 692.000 euros para financiar desde ayudas al emprendimiento juvenil en el sector del arte sacro hasta actividades culturales por el día de San Fernando y la Inmaculada.

Pese al temor que tenían muchas asociaciones locales que luchan contra la violencia de género, desde la Delegación de Hacienda también han frenado a Vox en este campo. Los populares han rechazado disminuir el dinero destinado a la publicidad y propaganda de la Unidad contra la Violencia del Servicio de la Mujer. En su lugar, financiarán la prevención del suicidio en menores con dinero de la Agencia de la Energía y Sostenibilidad.

Aunque Vox había planteado la posibilidad de disminuir las partidas destinadas a UGT y CCOO en 21.500 euros cada una para aumentar el convenio Autismo Sevilla y crear un convenio con la Fundación Hogar Nazaret de Sevilla, que trabaja con menores en riesgo de exclusión. Si bien el Ayuntamiento ha aceptado ambas situaciones, el equipo de Sanz lo hará con fondos de la partida de publicidad y propaganda del Servicio de Turismo y Actuaciones Integrales.

Todavía está todo el aire. Fuentes del Ayuntamiento consultadas por este periódico reconocen que la decisión final está todavía en el aire y que hay que esperar hasta el viernes para conocer lo que ocurre. Si, contra todo pronóstico, el partido municipal de extrema derecha rechaza los presupuestos, Sanz podría encontrarse en una situación similar a la de 2024, cuando no pudo aprobarlos hasta agosto.