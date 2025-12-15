El alcalde de Sevilla alcanza un preacuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de 2026

Los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla para 2026 están cada vez más cerca de ser una realidad. Se acerca el final del año y el alcalde de la ciudad apura los tiempos para conseguir que la ciudad tenga las cuentas renovadas y no sea necesario prorrogar las de 2025. El dirigente popular no quiere volver a un verano sin unas cuentas, como ocurrió en su primer año de mandato, y hará todo lo posible para impedirlo.

Este lunes se ha reunido la comisión municipal de Hacienda. Allí, los grupos han presentado sus enmiendas a los presupuestos y Vox ha apoyado el dictamen que recoge las mismas y que se incorporará al pleno. Un principio de entendimiento, una especie de preacuerdo que allana el camino para su aprobación. Sin el sí de Voz en la comisión, las cuentas no podrían debatirse en el próximo pleno.

El voto a favor de Vox ha venido precedido de un acuerdo con el PP en la mayor parte de sus 17 enmiendas que han sido incorporadas al presupuesto de forma total o parcial a través de las transacciones planteadas por el grupo popular.

Vox mantiene su "mano tendida" al alcalde

La formación de extrema derecha siempre ha sido la única opción de Sanz en esta negociación, ante las imposibilidades de alcanzar ningún acuerdo con las formaciones de izquierda. Sin embargo, no habrá nada seguro hasta la votación del próximo viernes. De hecho, el voto favorable de este lunes no significa que, automáticamente, el grupo que dirige Cristina Peláez vaya a respaldar la propuesta.

En el equipo municipal guardan cautela. La "mano tendida" de Vox ha sido una constante, pese a los esfuerzos en las negociaciones, durante el último año. El PP ha conseguido el visto bueno para la limitación de viviendas turísticas, las ordenanzas fiscales, la nueva ordenanza de veladores, la aprobación del nuevo barrio del Puerto de Sevilla, la oficina antiokupación o el cambio de modelo de la Feria.

Vox no pondrá las cosas sencillas. Como ya hizo con los presupuestos de este año, la formación de ultraderecha ha presentado al alcalde de la capital una serie de demandas para que su voz también se haga notar en la ciudad. La eliminación o reducción de partidas destinadas a cooperación al desarrollo, a igualdad de género y cambio climático, son algunas de sus reclamaciones para votar que sí.

El PSOE lamenta "un mal acuerdo"

El portavoz municipal del PSOE, Antonio Muñoz, ha lamentado este pacto, que ha definifido como "un mal acuerdo para Sevilla". "Va en la dirección contraria y es un acuerdo que significa que Sanz se pliega a las directrices del partido Vox de extrema derecha", ha insistido el socialista. Además, ha denunciado que supone una reducción de las "partidas de cultura, reducción de cooperación o de igualdad".

El acuerdo definitivo entre ambas formaciones en Sevilla está a punto de cerrarse. El pleno de los presupuestos se celebrará el próximo 19 de diciembre, el día después de que se reafirme el acuerdo con la Policía Local. Este pacto llegará en plena ola de conflictos entre ambas formaciones con las elecciones de Extremadura, que se celebrarán el domingo, y las convocatorias en Castilla y León y Aragón.