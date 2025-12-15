Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla relanza su campaña para ganar población en su pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España

El Ayuntamiento se alía con el Colegio de Administradores de Fincas para concienciar a la población de que se empadronen en la ciudad

La Plaza del Salvador de Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

Paloma Troya

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha lanzado una nueva campaña para ganar población en su pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España y ante el desafío de recuperar los 700.000 habitantes. Ahora, ha sumado al Colegio de Administradores de Fincas para que hagan un llamamiento a las personas que ya residen en la ciudad para que se empadronen y se puedan contabilizar en el registro y al mismo tiempo acceder a prestaciones y ayudas.

Este refuerzo de la campaña Empadronamiento La llave de tus derechos tiene como punto de partida el análisis de que aún existe un margen importante de residentes que viven en la ciudad sin estar empadronados, lo que distorsiona las cifras oficiales y limita los recursos disponibles.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la presidenta del CAF, Mariló García Bernal, han mantenido un encuentro para coordinar esta participación. El objetivo es claro, aprovechar el contacto directo que estos profesionales mantienen con las comunidades de vecinos para trasladar la importancia de estar correctamente empadronado y facilitar el acceso a la información necesaria para hacerlo.

Desde el Consistorio han subrayado que el empadronamiento no es un mero trámite administrativo, sino una herramienta esencial para garantizar derechos básicos como el acceso a la sanidad pública, a ayudas sociales, a la escolarización o a la participación en las elecciones municipales. Además, el número de personas inscritas en el padrón tiene un impacto directo en la financiación que recibe la ciudad y en la planificación de servicios públicos.

"Desde el Colegio de Administradores pedimos a todos los profesionales que hagan un llamamiento para que quienes residan en la ciudad se empadronen y de esta forma tengan acceso a bonificaciones, prestaciones, colegios, centros de salud y puedan ejercer su derecho al voto", explica la presidenta del colegio Mariló García Bernal.

Los administradores y administradoras de fincas colegiados informarán a los vecinos sobre los requisitos y vías para empadronarse, tanto de forma presencial como telemática, y darán a conocer el programa municipal Padrón a Domicilio, que permite realizar altas y cambios sin necesidad de desplazarse. Asimismo, recordarán que el empadronamiento es obligatorio por ley y que su incumplimiento puede conllevar sanciones.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Sevilla busca no solo mejorar el acceso de la población a sus derechos, sino también reforzar su posición demográfica y administrativa en un escenario cada vez más competitivo entre grandes ciudades.

