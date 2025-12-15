Un brote de hepatitis A en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla afecta ya a 13 personas

La Consejería de Sanidad investiga un brote de hepatitis A en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Según ha podido confirmar este periódico, de momento hay 13 personas afectadas, de las cuales, 10 han requerido hospitalización.

El último caso se notificó el pasado 25 de noviembre, sin que haya trascendido el origen o las posibles causas del contagio. Tal como ha adelantado Diario de Sevilla, la Facultad ha confirmado que el brote parece controlado, sin que se hayan notificado nuevos casos desde esa fecha.