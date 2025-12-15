Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
María SerranoTestimonio funcionaria interinaPoblación pueblos SevillaScopely SevillaAccidente San BernardoOposiciones docentes 2026
instagramlinkedin

Tráfico en Sevilla

Corte total desde este lunes de dos tramos de la calle Gerona y Santa Ángela de la Cruz

Se han establecido itinerarios alternativos y cambios de sentido en varias calles para poder facilitar la movilidad

Calle Dueñas y calle San Juan de la Palma en obras durante agosto de 2025

Calle Dueñas y calle San Juan de la Palma en obras durante agosto de 2025 / Jorge Jiménez / ECA

El Correo

El Correo

La calle Gerona, concretamente el tramo Doña María Coronel-San Juan de la Palma, y la calle Santa Ángela de la Cruz, en el tramo comprendido entre calle Jerónimo Hernández y calle Gerona, permanecerán cortadas desde este lunes, 15 de diciembre, y hasta el 20 de marzo de 2026. Este corte total se debe, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla, por el avance de las obras del proyecto de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en Santa Ángela de la Cruz y Dueñas.

Además, a partir del 7 de enero de 2026, se realizará un corte parcial, de media calzada, en la calle Santa Ángela de la Cruz en su confluencia con la calle Imagen.

El plan de tráfico propuesto establece un cambio de sentido en las calles Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Alberto Lista y Viejos. También se aplica en la calle Feria, entre Aposentadores-Madre Mª Purísima de la Cruz y la calle Amparo, entre Viejos-Madre Mª Purísima de la Cruz.

Cortes de tráfico por el avance de las obras en la calle Dueñas

Cortes de tráfico por el avance de las obras en la calle Dueñas / Ayuntamiento de Sevilla

Por otro lado, la calle Espíritu Santo y Dueñas se quedan en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes.

Se establecen los itinerarios alternativos en calle Conde de Torrejón, Alberto Lista, Viejos, Amparo, Jerónimo Hernández, Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Plaza de la Encarnación, Imagen. Así como Plaza Ponce de León, Bustos Tavera, calle Castelar, Alberto Lista, Viejos y Amparo.

A partir del 7 de enero de 2026, la entrada al parking Imagen se realizará desde la misma calle Imagen, como de costumbre, pero la salida se efectuará por las calles Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Plaza de la Encarnación, Imagen.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento ha establecido un itinerario para carga y descarga por calles Amparo, Misericordia, Plaza de la Encarnación, Imagen.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un Tribunal Militar juzgará a una guardia civil por 'denuncia falsa' a un superior tras alertar de irregularidades en el Seprona
  2. Tres muertos y dos heridos en un grave accidente entre dos camiones en Guillena con un turismo destrozado
  3. Un parque en Sevilla conocido como el 'paraíso de las aves': era un vertedero y ahora tiene 180 especies
  4. El Mercado de las Flores vuelve este domingo a las calles de El Porvenir con los mejores floristas de Sevilla
  5. La línea 3 alternativa de Sevilla Quiere Metro: soterrada, menos paradas y mejor servicio a la Feria y Reina Mercedes
  6. Indignación en Sevilla Este: padres cortan la Avenida de las Ciencias en protesta por la falta de limpieza en los colegios
  7. El nuevo barrio de 2.500 viviendas del Higuerón de Sevilla toma impulso: los permisos se tramitarán por vía urgente
  8. Betis y Sevilla Quiere Metro proponen una gran estación de la línea 3 junto al Villamarín y un intercambiador de bus

Detenido en Mairena del Alcor un falso gestor que estafaba con la declaración de la Renta

Detenido en Mairena del Alcor un falso gestor que estafaba con la declaración de la Renta

Un brote de hepatitis A en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla afecta ya a 13 personas

Un brote de hepatitis A en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla afecta ya a 13 personas

Corte total desde este lunes de dos tramos de la calle Gerona y Santa Ángela de la Cruz

Corte total desde este lunes de dos tramos de la calle Gerona y Santa Ángela de la Cruz

Esta Navidad, Lagoh se consolida como destino familiar en Sevilla y amplía su ocio con la llegada de un nuevo operador, Ilusiona

Esta Navidad, Lagoh se consolida como destino familiar en Sevilla y amplía su ocio con la llegada de un nuevo operador, Ilusiona

Las viviendas de Entrenúcleos siguen al alza: arrancan obras de una promoción con casas de hasta 535.000 euros

Las viviendas de Entrenúcleos siguen al alza: arrancan obras de una promoción con casas de hasta 535.000 euros

Arranca una de las obras clave para la reapertura del Lope de Vega en la Bienal de Flamenco 2026

Arranca una de las obras clave para la reapertura del Lope de Vega en la Bienal de Flamenco 2026

Del tranvibús a la Plaza Nueva: las principales obras y cortes de tráfico que condicionarán la Navidad en Sevilla

Del tranvibús a la Plaza Nueva: las principales obras y cortes de tráfico que condicionarán la Navidad en Sevilla

La Hacienda Miraflores de Sevilla recuperará una parte abandonada como museo y centro de visitantes

La Hacienda Miraflores de Sevilla recuperará una parte abandonada como museo y centro de visitantes
Tracking Pixel Contents