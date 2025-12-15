Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido en Mairena del Alcor un falso gestor que estafaba con la declaración de la Renta

Esta persona se aprovechaba de la confianza de sus clientes para robarle los datos financieros

Agentes de la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil / Guardia Civil

El Correo

El Correo

La Guardia Civil ha detenido en Mairena del Alcor a un vecino de la localidad como presunto autor de varios delitos de usurpación de estado civil, estafa y falsedad documental, tras destaparse un entramado de engaños vinculados a supuestas gestiones financieras realizadas en el ámbito de la Agencia Tributaria.

La investigación se inicia tras tener conocimiento a través de las denuncias interpuestas por las víctimas con el mismo modus operandi del ahora detenido, el cual valiéndose de su cercanía y sirviéndose de la amistad con algunas de sus vecinos se presentaba como gestor financiero ofreciendo sus servicios para la tramitación de las declaraciones de la Renta a cambio de una pequeña cuantía económica.

Una vez obtenida la confianza del resto de sus víctimas, confeccionaba las declaraciones tributarias y en los casos que la declaración implicaba devolución al contribuyente estos nunca recibían dicha cantidad, la cual era desviada a otras cuentas propiedad del falso gestor.

Uso fraudulento de identidades y facturas falsas

La Guardia Civil constató que paralelamente las identidades usurpadas fueron utilizadas para la confección de facturas emitidas hacia diferentes empresas con el desconocimiento de los propios empresarios, siendo declaradas ante la Agencia Tributaria, lo que conllevó la reclamación del IVA correspondiente causando un daño económico a las empresas afectadas.

Con el análisis de la información obtenida la Guardia Civil certificó que el supuesto autor de los hechos no constaba dado de alta en el Colegio de Gestores de Sevilla, careciendo de cualquier tipo de titulación o acreditación requerida para ejercer como gestor financiero en representación de terceras personas.

Detención y puesta a disposición judicial

La investigación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Alcores finaliza con la detención de este vecino siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial como presunto autor de un delito de usurpación de estado civil, delito de estafa y de falsedad documental, e igualmente se comprobó que al ahora detenido le constaba en vigor una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación ante el órgano reclamante.

La Guardia Civil hasta el momento ha esclarecido seis hechos delictivos realizados hacía particulares y otros tres realizados a empresas, siendo incautada diversa documentación al detenido durante el registro de su vivienda que actualmente está siendo analizada por los investigadores, no descartándose la existencia de nuevas víctimas afectadas por el mismo modus operandi.

