El doctor Romero, experto en hepatitis: "El brote de la Universidad de Sevilla es importante y tiene una altísima tasa de ingresos"

El virus de la Hepatitis A ha entrado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, donde este fin de semana se ha confirmado un brote con 13 casos, de los cuales 10 han necesitado ingreso hospitalario, aunque todos han sido dados de alta. Ante este escenario, el doctor Manuel Romero, jefe de servicio del Aparato Digestivo del Hospital Virgen del Rocío y experto en Hepatitis, destaca que la magnitud del brote "es importante y con una altísima tasa de ingresos". "Es un número relevante desde el punto de vista clínico y es poco frecuente que un brote esté tan acotado como en este caso, aunque todavía se desconozca el origen", ha asegurado el médico en una conversación con El Correo de Andalucía.

El último caso que se notificó de contagio de esta enfermedad que inflama el hígado fue el pasado 25 de noviembre, tal como ha adelantado Diario de Sevilla. Por su parte, la Facultad ya ha confirmado que el brote parece controlado, sin que se hayan notificado nuevos casos desde esa fecha, sin embargo, la Consejería de Sanidad sigue con la investigación del caso sin haber podido esclarecer todavía el origen de este contagio. De acuerdo con la Hispalense, la primera noticia que tuvo la institución fue el pasado 2 de diciembre cuando el decanato de la Facultad de Bellas Artes recibió una notificación de la madre de un alumno informando que su hijo estaba ingresado en Huelva con Hepatitis A. La información fue trasladada a las autoridades sanitarias, quienes confirmaron que existían varios casos positivos de Hepatitis A.

Según explica el doctor Romero, al tratarse de una enfermedad que se contagia por vía oral-fecal el virus se puede ingerir, lo que significa que se puede adquirir al estar en contacto con aguas o alimentos contaminados o por tocar los excrementos de una persona que esté infectada. "Hay alguien que ha transmitido el virus, una persona es el caso índice", asegura el doctor.

Aunque el brote se ha producido entre estudiantes universitarios, el experto subraya que este tipo de enfermedad es más frecuente en un entorno donde hay niños, como las guarderías. "Es un virus que se mueve con mucha agilidad porque los pequeños comparten todo y si uno tiene una Hepatitis A lo contagia si se toca las heces y después toca a otro niño o monitor. La transmisión entre niños es muy común", insiste.

La higiene, medida clave para frenar la Hepatitis A

Desde un punto de vista médico, la Hepatitis A es un tipo de enfermedad que, a diferencia de la B o la C, nunca se cronifica. Entre sus síntomas habituales destaca la fatiga, la fiebre baja, las náuseas y vómitos o el dolor en la parte superior del abdomen, entre otros. "El riesgo está en que produzca un fallo hepático, lo que implica un traspalante hepático, pero eso es poco frecuente. Se estima que uno de cada 1.000 pacientes necesitan el trasplante", sostiene.

Tal como indica el facultativo, el virus está muy relacionado con las medidas de higiene. Por ello es más frecuente en países en vías de desarrollo. "En España hemos ido implementando medidas higiénicas muy estrictas para evitar este tipo de escenarios, aunque recuerdo que hace un par de veranos hubo un brote a raíz de una partida de fresas", relata. El doctor asegura que, si bien hace años se podía asociar a la ingesta de marisco crudo que habían tenido contacto con aguas residuales, ahora es mucho menos común porque se han ido implementando medidas higiénicas más exhaustivas.

Ante la notificación del brote, la Universidad de Sevilla asegura que activó el protocolo de prevención en espera de los resultados de las pruebas realizadas por Epidemiología. "Se han desinfectado las fuentes del centro, los microondas, las máquinas de café y máquinas expendedora de alimentos, que permanecen cerradas hasta que se concluyan todas las pruebas que se están realizando desde Epidemiología", aseguran a este periódico.

"Todo apunta a que habrá más brotes en un futuro"

A día de hoy, un brote de este calibre se considera una "excepción". Sin embargo, tal como apunta el doctor, tiene una explicación: "Hace 20 años no había tantas medidas de higiene, por lo que más bebes se exponían a la enfermedad y generaban sus propios anticuerpos, inmunizándose de por vida. Sin embargo, ahora es mucho menos común, por lo que los más pequeños no se enfrentan al virus y no tienen anticuerpos. Esto quiere decir que los jóvenes no tienen el sistema inmune preparado para pasar la enfermedad sin síntomas, por lo que todo apunta a que habrán más brotes en un futuro". Entre otras porque "la inmensa mayoría de los jóvenes no están inmunizados".

Ante este escenario, "la mejor forma de luchar contra el virus es la vacunación". El doctor Romero incide en que desde la Asociación Española para el Estudio del Hígado ya se ha solicitado en varias ocasiones que la vacuna de la Hepatitis A sea obligatoria y se introduzca en el calendario vacunal de la sanidad pública.

Finalmente, el médico pide prudencia por parte de la población, especialmente entre las personas que se consideran vulnerables, aquellas con enfermedades como la diabetes o la obesidad, que están vacunadas por protocolo. "La gravedad está relacionada con la edad, a más mayor, más gravedad", alerta.