La Guardia Civil evacua a 68 pasajeros de un tren Huelva-Sevilla tras cinco horas parado por una avería
Ha sucedido a la altura de Benacazón (Sevilla) y no ha podido arreglarse la incidencia
Los 68 pasajeros de un tren de Media Distancia que realizaba el trayecto Huelva - Sevilla han sido evacuados por la Guardia Civil después de que tras cinco horas parados a la altura de Benacazón (Sevilla) no se haya podido arreglar la avería de autopropulsado que ha motivado su parada.
Según han informado desde Renfe, el tren quedó parado a las 16.15 horas y a las 18.38 horas se ha enviado un autopropulsado de auxilio que no ha sido posible acoplar después de varios intentos.
Por ello, a las 20:25 horas se han solicitado medios externos para la evacuación y transbordo de los viajeros al autopropulsado de auxilio, que se ha iniciado a las 21:19 horas.
Además de ese tren, se han visto afectados por la incidencia el tren de Larga Distancia Huelva-Sevilla SJ que ha sido suprimido en La Palma del Condado, siendo sus viajeros encaminados por carretera hasta el destino y otro tren de media distancia detenido en Carrión de los Condes.
