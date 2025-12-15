La Hacienda Miraflores de Sevilla recuperará una parte abandonada como museo y centro de visitantes

La historia de la Hacienda Miraflores viene de lejos. Declarado Bien de Interés Cultural desde 1996 con la categoría de Zona Arqueológica, la primera mención al cortijo que allí se ubicaba data del último tercio del siglo XV y por sus aposentos han pasado desde la Orden de los Jesuitas hasta la Casa de Alba. Después de que en 2020, en plena pandemia, culminaran los trabajos de rehabilitación de las zonas conocidas como El Señorío y el Trujal, tras una inversión de un millón de euros, ahora este BIC afronta una nueva fase para avanzar en su recuperación.

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha licitado el proyecto de rehabilitación de las antiguas caballerizas y las obras de conservación de la Torre de Contrapeso y Nave del Molino de este edificio, así como la urbanización del entorno por un importe algo superior a los 500.000 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución de estas obras es de seis meses, por lo que, si se siguen los plazos habituales de contratación, la intervención podría culminarse el próximo año. Este proyecto ya obtuvo luz verde de la Comisión de Patrimonio en 2019, aunque posteriormente ha sufrido modificaciones que han retrasado su impulso.

Las antiguas caballerizas

Según el pliego de condiciones técnicas del proyecto, entre los usos que se le dará a estas nuevas zonas recuperadas, se encuentra un centro de recepción de visitantes al conjunto de la Hacienda Miraflores, que estará ubicado en las dependencias de las antiguas caballerizas. En ellas, se va a actuar para "devolverle las condiciones de habitabilidad, estabilidad y dotación de instalaciones para el uso administrativo al que se va a destinar".

Se trata de un edificio exento desarrollado en dos plantas (planta baja + 1) y dimensiones 11,60 x 8.02 m, por lo que cuenta con una superficie construida de 184.84 m2 y ocupa una superficie de 93.03 m2. Se mantiene la distribución existente, fachadas, accesos y huecos actuales. Las obras consistirán en la sustitución de la cubierta, revestimientos y acabados, sanitarios, griferías, instalación eléctrica y dotación de nuevas instalaciones.

La Torre de Contrapeso y la Nave del Molino

Por su parte, la Torre de Contrapeso y la Nave del Molino constituyen una edificación de una sola planta destinada al uso de museo, según indica la memoria. Las obras que se proyectan están encaminadas a realizar obras de conservación y mantenimiento consistentes en la limpieza de la cubierta y las pintadas en los muros, la reparación de los revestimientos, la colocación de vidrios en las carpinterías, la reparación de la puerta de acceso, la sustitución de luminarias y la limpieza interior y exterior.

En lo que se refiere a la urbanización, concretamente en el exterior de la Nave del Molino, existe un acerado de hormigón visto que se inunda por la pendiente del terreno adyacente. Por lo que se ejecutará obras de urbanización que la dotará de pavimento, prolongándolo hasta el acceso a la Hacienda y hasta la zona urbanizada en la parte trasera, con drenaje perimetral para recogida de aguas. También se dotará de acerado perimetral, para protección contra la humedad de las dos fachadas laterales de las antiguas caballerizas.

Actualmente, abunda la memoria, se está preparando el inicio de las obras de rehabilitación del resto de las edificaciones de la Hacienda, "de forma que con el presente proyecto se ponga en uso todo el conjunto".