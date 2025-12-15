Juegos interactivos en Sevilla: 'The floor is lava' el juego para niños y adultos

Sevilla amplía su oferta de ocio con la llegada de ArcadeXP (C/ Párroco Antonio Gómez Villalobos,4), una experiencia interactiva que propone una forma distinta de entender el juego, menos pantalla pasiva y más movimiento, cooperación y reflejos. Inspirada en el popular El suelo es lava, esta propuesta transforma una idea sencilla en un reto físico y tecnológico que reúne tanto a niños como adultos.

Las partidas tienen una duración aproximada de 45 minutos, tiempo suficiente para completar varios retos sin que la experiencia resulte excesivamente exigente físicamente. Está recomendada a partir de los siete años, con especial atención a la participación de menores. Los precios varían en función del tamaño del grupo, con un coste a partir de 18 euros y pudiendo realizar reservas en grupo. En cuanto al acceso, es necesario realizar reserva previa, ya que las sesiones se organizan por turnos y con un número limitado de participantes para asegurar una experiencia fluida.

La actividad se desarrolla en una sala equipada con un suelo digital interactivo que reacciona al movimiento de los jugadores mediante luces y señales visuales. A partir de ahí, los participantes deben moverse con rapidez y estrategia, evitando las zonas marcadas como lava y adaptándose a los cambios constantes del juego.

Uno de los principales atractivos de esta zona de ocio es la variedad de modalidades disponibles. Algunas pruebas se centran en la velocidad individual, mientras que otras obligan a colaborar con el grupo para superar el reto común, Battle Royal, Cross Zone, Atrapa topos... Esta combinación de competición y trabajo en equipo hace que la experiencia resulte dinámica y se adapte a distintos perfiles, desde familias hasta grupos de amigos o parejas.

El espacio está pensado principalmente para grupos y ofrece servicios orientados a celebraciones y eventos. Cumpleaños, actividades escolares o dinámicas de empresa encuentran aquí un entorno controlado y supervisado, con personal que explica las normas antes de comenzar y acompaña a los jugadores durante la sesión para garantizar tanto la seguridad como el correcto desarrollo de la actividad.