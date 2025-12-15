Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las lluvias y tormentas ponen en alerta amarilla a Sevilla, pero terminará a partir de esta hora

Informamos de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La capital estará en alerta hasta las 03.00 horas pero después seguirán las lluvias

Vídeo | Lluvia intensa en Sevilla

Vídeo | Lluvia intensa en Sevilla

Lluvia intensa en Sevilla / Jorge Jiménez

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Las lluvias en Sevilla capital finalizarán en la madrugada de este martes en torno a las 06.00 horas de la mañana, según informa Aemet en su previsión por horas. Desde las 19.00 horas de este lunes hasta las 01.00 horas de la madrugada del martes habrá lluvias en la capital con un 100% de probabilidad, pasando a un 95% desde las 02.00 horas de la madrugada hasta las 06.00 horas de la mañana. A partir de ahí la previsión baja a un 15%. En una última hora, la agencia ha puesto en alerta a Sevilla capital por lluvias hasta las 03.00 horas de la madrugada de este martes. Estarán afectadas por este aviso la Sierra Norte y la Campiña en la provincia.

Las horas de mayor intensidad de lluvias son las 22.00 y 23.00 horas de este lunes, y las 00.00 y 01.00 horas de la madrugada del martes, que pueden ir acompañadas de tormentas, aunque sin alertas de Aemet. El resto del martes apenas habrá posibilidad de precipitaciones en general, quizás alrededor de las 14.00 horas con un 60% de probabilidad.

La previsión del tiempo para este martes 16 de diciembre en la provincia de Sevilla es de cielos cubiertos acompañados de lluvias moderadas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Vientos flojos a moderados de componente oeste, girando a componente norte a partir de mediodía.

TEMAS

