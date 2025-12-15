El Tiempo en Sevilla
Las lluvias y tormentas ponen en alerta amarilla a Sevilla, pero terminará a partir de esta hora
Informamos de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La capital estará en alerta hasta las 03.00 horas pero después seguirán las lluvias
Las lluvias en Sevilla capital finalizarán en la madrugada de este martes en torno a las 06.00 horas de la mañana, según informa Aemet en su previsión por horas. Desde las 19.00 horas de este lunes hasta las 01.00 horas de la madrugada del martes habrá lluvias en la capital con un 100% de probabilidad, pasando a un 95% desde las 02.00 horas de la madrugada hasta las 06.00 horas de la mañana. A partir de ahí la previsión baja a un 15%. En una última hora, la agencia ha puesto en alerta a Sevilla capital por lluvias hasta las 03.00 horas de la madrugada de este martes. Estarán afectadas por este aviso la Sierra Norte y la Campiña en la provincia.
Las horas de mayor intensidad de lluvias son las 22.00 y 23.00 horas de este lunes, y las 00.00 y 01.00 horas de la madrugada del martes, que pueden ir acompañadas de tormentas, aunque sin alertas de Aemet. El resto del martes apenas habrá posibilidad de precipitaciones en general, quizás alrededor de las 14.00 horas con un 60% de probabilidad.
La previsión del tiempo para este martes 16 de diciembre en la provincia de Sevilla es de cielos cubiertos acompañados de lluvias moderadas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Vientos flojos a moderados de componente oeste, girando a componente norte a partir de mediodía.
- Un Tribunal Militar juzgará a una guardia civil por 'denuncia falsa' a un superior tras alertar de irregularidades en el Seprona
- Tres muertos y dos heridos en un grave accidente entre dos camiones en Guillena con un turismo destrozado
- Un parque en Sevilla conocido como el 'paraíso de las aves': era un vertedero y ahora tiene 180 especies
- El Mercado de las Flores vuelve este domingo a las calles de El Porvenir con los mejores floristas de Sevilla
- La línea 3 alternativa de Sevilla Quiere Metro: soterrada, menos paradas y mejor servicio a la Feria y Reina Mercedes
- Indignación en Sevilla Este: padres cortan la Avenida de las Ciencias en protesta por la falta de limpieza en los colegios
- El nuevo barrio de 2.500 viviendas del Higuerón de Sevilla toma impulso: los permisos se tramitarán por vía urgente
- Betis y Sevilla Quiere Metro proponen una gran estación de la línea 3 junto al Villamarín y un intercambiador de bus