Lola Índigo regresará a Icónica el 11 de junio con un espectacular show urbano

Lola Índigo volverá a subirse al escenario de Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 11 de junio de 2026. La artista actuará en la Plaza de España de Sevilla, un enclave que ya conquistó en ediciones anteriores y al que regresa ahora con uno de los directos más potentes del pop urbano nacional.

Convertida en una de las figuras más influyentes de la música española actual, Lola Índigo ha construido una carrera marcada por la ambición artística, el impacto visual y una constante evolución sonora. Su repertorio incluye éxitos multiplatino como La Niña de la Escuela, AN1MALYa No Quiero NáMujer Bruja o Corazones Rotos, que acumulan cientos de millones de reproducciones y la sitúan entre las artistas más escuchadas del país.

Un espectáculo renovado con una coreografía explosiva

El concierto en Sevilla será una nueva oportunidad para comprobar la fuerza de su directo, caracterizado por una combinación explosiva de coreografía, energía y una cuidada producción escénica. En Icónica presentará un show completamente renovado, en el que alternará sus grandes éxitos con nuevas composiciones y una puesta en escena de gran formato diseñada para convertir cada actuación en una experiencia sensorial.

Su regreso refuerza la conexión entre Lola Índigo y el festival sevillano, que vuelve a apostar por artistas capaces de atraer a un público amplio y diverso y de ofrecer actuaciones memorables en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo. La cita del 11 de junio promete ser uno de los grandes momentos de la edición de 2026.

Cómo conseguir las entradas

Con esta confirmación, Icónica Santalucía Sevilla Fest continúa dando forma a un cartel de primer nivel que ya incluye a nombres como Aitana, Viva Suecia, Pablo Alborán, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Maroon 5, Jamiroquai o Sting, entre otros. El festival, organizado por Green Cow Music con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y con Santalucía como partner oficial, volverá a convertir la Plaza de España en uno de los grandes epicentros musicales de Europa el próximo verano.

Las entradas saldrán a la venta el jueves 18 de diciembre a las 10.00 horas a través de la web oficial del festival.