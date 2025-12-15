Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obras en la SE-20: nuevos cortes de tráfico totales desde este miércoles y desvíos alternativos

Los vehículos deberán desviarse por la SE-20 hacia la avenida de la Biología y continuar por el barrio de San Jerónimo

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado nuevos cortes totales de tráfico en la SE-20 con motivo del avance de las obras del carril bici que conectará la capital con La Rinconada. Las restricciones afectarán al tramo comprendido entre la carretera de La Algaba y la avenida de la Biología.

Estas interrupciones del tráfico son necesarias para continuar con el montaje del tablero de la pasarela que cruzará el arroyo Tamarguillo y la propia SE-20, una actuación incluida dentro de las obras de ejecución del carril bici Sevilla–La Rinconada.

Día y hora de los cortes de tráfico en la SE-20

Según ha informado el Consistorio, los cortes se producirán los días 17 y 18 de diciembre en horario nocturno, entre las 20.00 y las 6.00 horas, así como el sábado 20 de diciembre en horario diurno, desde las 8.00 hasta las 22.00 horas.

Durante los periodos de corte, el Ayuntamiento activará un plan especial de tráfico con itinerarios alternativos, que serán los mismos que se establecieron en anteriores actuaciones similares.

Obras en la SE-20: nuevos cortes de tráfico totales desde este miércoles y desvíos alternativos Noticia ID: 124803331 Publicado

Croquis de las obras de la SE-20 / Ayuntamiento de Sevilla

Desvíos alternativos

En sentido sur, los vehículos deberán desviarse por la SE-20 hacia la avenida de la Biología, continuar por la avenida de San Jerónimo, la glorieta Olímpica y enlazar con la SE-30. En sentido norte, la alternativa discurrirá por la SE-20, calle Navarra, calle Cataluña, avenida de San Jerónimo, avenida de la Biología y de nuevo la SE-20.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y respetar la señalización provisional instalada en la zona para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico durante el desarrollo de las obras.

