El Plan de Navidad de la Policía vuelve a quedar bloqueado: el alcalde de Sevilla no logra los apoyos suficientes en el Pleno

La abstención de PSOE y Vox y el rechazo de Con Podemos-IU ha impedido incluir en el orden del día de la Comisión de Hacienda el pago de 4,5 millones de euros para extras de los agentes

Imagen de agentes de la Policía Local de Sevilla.

Imagen de agentes de la Policía Local de Sevilla. / Eduardo Briones / Europa Press

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

El Plan de Navidad del Gobierno de José Luis Sanz ha vuelto a quedar bloqueado. PSOE y Vox se han abstenido y Con Podemos-IU ha votado en contra este lunes a incluir de urgencia en la Comisión de Hacienda el pago de 4,5 millones de euros en extras para la Policía Local. Como no se ha alcanzado la mayoría absoluta, el abono de estas productividades queda de nuevo en el aire.

A finales de noviembre, el Gobierno de Sanz llevó al Pleno municipal una propuesta de 5,6 millones de euros que tumbó la oposición en bloque. Sin presupuesto ni acuerdo con los sindicatos, se activó el Plan de Navidad de 2004, que abarca desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero. Es decir: en solo cuatro días.

Y aunque menos jornadas, los servicios extraordinarios de este Plan de Navidad hay que pagarlos igualmente. Por esto mismo el Ayuntamiento había consignado 4,5 millones de euros, una cifra que debía pasar este lunes por la Comisión de Hacienda con carácter de urgencia, pero la abstención y rechazo del resto de partidos ha impedido incluirlo en el orden del día.

Mientras tanto, el conflicto laboral que mantienen los sindicatos y el Consistorio continúa enquistado. Sin ir más lejos, dos procesiones y un evento deportivo se han visto afectados este pasado fin de semana por la falta de agentes. Todo ello después de que el pasado puente otras cuatro hermandades de la capital andaluza tuviesen que modificar o suspender sus actos por este mismo motivo.

