Un rayo destroza el gran ficus de la Plazuela de Santa Ana en Triana

Sevilla entra en alerta amarilla por una tormenta que deja inundaciones en distintos puntos de la ciudad

VÍDEO | Un rayo destroza un árbol den la Plazuela de Santa Ana en Triana

VÍDEO | Un rayo destroza un árbol den la Plazuela de Santa Ana en Triana

Ramón Morales

Sevilla

La tormenta, que ha obligado a declarar la alerta amarilla en Sevilla, ha dejado zonas inundadas y un episodio de especial gravedad en la Plazuela de Santa Ana de Triana. La caída de un rayo ha partido en dos el gran ficus que se ubica en el centro de uno de los espacios más emblemáticos del barrio y que se encuentra repleto de veladores.

El hecho ha tenido lugar en la tarde de este lunes, cuando arreciaban las lluvias y tormentas sobre la capital. Los servicios operativos municipales han intervenido en la zona sin que se hayan registrado personas afectadas. No obstante, el árbol ha quedado partido en dos en el centro de la plaza.

Alerta amarilla

Sevilla capital se encuentra en alerta amarilla por lluvias hasta las 03.00 horas de la madrugada de este martes, y también se prevé que sigan las tormentas hasta esa hora.

