Arranca una de las obras clave para la reapertura del Lope de Vega en la Bienal de Flamenco 2026

El teatro Lope de Vega continúa con su puesta a punto para su gran reapertura en la próxima Bienal de Flamenco, que será en septiembre de 2026. Una de las obras más importantes arrancará de forma inmediata con el objetivo de llegar a tiempo a esta cita. Se trata de la sustitución de las carpinterías, una obra que el Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Junta de Gobierno Local, ha adjudicado a la empresa Construcciones Gallardo Barrera S.L. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de seis meses, de manera que terminarán previsiblemente entre mayo y junio de 2026, meses antes del reestreno de este espacio.

Esta obra en el Lope de Vega se llevará a cabo con un importe de 414.910,88 euros, con la misión de culminar los trabajos de instalación de la carpintería de madera. Según describe el Ayuntamiento en el pliego consultado por El Correo de Andalucía, la carpintería exterior de este edificio que formó parte de la Exposición Iberoamericana de 1929, dentro del entorno BIC del Parque de María Luisa, se encuentra en estado muy deteriorado, con ciertos elementos constructivos que presentan un estado de conservación defectuoso, propio de la edad y del uso a lo largo de su vida útil.

Algunos de los huecos conservan las ventanas y puertas del 1929, mientras que otros fueron sustituidos en las intervenciones de la década de los 80, continúa describiendo el Gobierno de José Luis Sanz. Con esta contratación, se pretende la sustitución completa de la carpintería de madera exterior, conservando las características de la actual y mejorando su comportamiento térmico-acústico. Afectará a las plantas sótano, baja, primera y segunda. Todas estas actuaciones cuentan con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio.

Así será la obra en el Lope de Vega

Primero se van a realizar trabajos previos, consistentes en la protección de elementos ornamentales, la protección de pavimentos, el aseguramiento de huecos para evitar robos y caídas y el desmontaje de carpinterías.

Fachada principal del Teatro Lope de Vega de Sevilla / Jorge Jiménez

A continuación, se procederá con la reconstrucción de huecos, con la colocación de marcos y la actuación en dintel, mochetas y alféizares que puedan resultar dañados. Y también a la colocación de carpintería. Además de esto, se realizará un repintado de la zona de actuación tanto en el exterior como en el interior.

Otras obras pendientes en el teatro

Una de las inversiones en marcha en el teatro Lope de Vega es el suministro y montaje del montacargas, un contrato que en el mes de octubre fue adjudicado a la empresa Industrias Maquiescenic S.L. por valor de 177.958,33 euros y un plazo de ejecución de seis meses, de manera que estará en abril de 2026.

De hecho, fue el estado del montacargas, así como otras zonas del teatro (el telón cortafuegos), lo que motivó el cierre del espacio en septiembre de 2023. El contrato del telón cortafuegos fue adjudicado en junio de 2025. "Esta pieza fundamental de seguridad del histórico Teatro Lope de Vega será una realidad, tal y como nos comprometimos en el primer semestre del año 2026. Por valor de 304.000 euros se ha adjudicado este contrato que tiene un plazo de ejecución de nueve meses", ha anunció el portavoz del Gobierno Local, Juan Bueno. El contrato del elevador escénico se atascó con una paralización de la adjudicación del contrato, pero finalmente se levantó la suspensión.

Según explicó Juan Bueno, en este espacio cultural ya se ha llevado a cabo la limpieza de la cúpula interior, la sustitución de la iluminación de sala y lámpara monumental, y se ha impulsado la asistencia técnica para la redacción del proyecto de suministro e instalación del telón cortafuegos, la memoria técnica de calidades para la sustitución de entretelado de paredes y sillas de palco, y la restauración de mobiliario auxiliar y de pasillo, entre otras.

El Gobierno de José Luis Sanz ha reiterado en numerosas ocasiones su compromiso con que el teatro Lope de Vega esté listo para la Bienal de 2026. En condiciones normales, la gran cita con el arte jondo debería estar inaugurándose la primera semana de septiembre o unos cuantos días más tarde como mucho. Y más adelante, de cara a finales de 2026 o comienzos de 2027, también se trabaja en el proyecto de reordenación del entorno del teatro Lope de Vega, el Casino de la Exposición, los pabellones de Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos, la Biblioteca Infanta Elena, el pabellón de la Platería Espuñes, el pabellón Nuevo Casino y el Costurero de la Reina.