Rocío, estudiante de la Universidad de Sevilla contagiada de Hepatitis A: "No tuve contacto con otros afectados por el brote"

Rocío Miranda García es una joven de 19 años estudiante de Bellas Artes afectada por el brote de Hepatitis A en la facultad de la Universidad de Sevilla. Un mes después de los primeros síntomas, este lunes su doctora le ha dado el alta médica. "Ha sido un calvario, nunca antes me había puesto tan enferma, lo he pasado muy mal", relata en una conversación con El Correo de Andalucía. Aunque todavía desconoce cómo ha podido contagiarse de esta enfermedad porque asegura que "no tuvo contacto con otros afectados por el brote", sabe que otros 12 estudiantes han contraído el virus en las inmediaciones de la Facultad de Bellas Artes, tal como ha confirmado la propia institución.

Miranda también es una de los 10 casos que han necesitado ingreso hospitalario, una cifra que, de acuerdo con los expertos con los que ha hablado este periódico, supone una "altísima tasa" de hospitalización para el número de contagios. En este sentido, cabe recordar que la Hepatitis A es una enfermedad que afecta al hígado y que provoca síntomas como fatiga, fiebre y náuseas o vómitos, entre otros. En el peor de los casos, puede llegar a generar un fallo hepático, lo que implicaría un trasplante. Sin embargo, a diferencia de otros tipos de hepatitis, no se puede cronificar y, una vez superada, la persona se inmuniza creando sus anticuerpos, una especie de vacuna que genera el propio sistema inmunológico.

El brote que ha tenido lugar en la universidad sevillana es un reflejo del aumento de casos que se está experimentando a nivel nacional como consecuencia de una sociedad poco o nada inmunizada. En estos momentos, la Consejería de Sanidad está investigando el origen de un virus que ha hecho que esta joven haya pasado cinco días ingresada. En este sentido, la Universidad de Sevilla defiende que la situación "está controlada" y asegura que desde el pasado 25 de noviembre no se ha registrado ningún caso nuevo.

Los síntomas de Rocío: fiebre, mareos e ictericia

Miranda García notó los primeros síntomas el pasado sábado 15 de noviembre. Esa mañana se despertó con una fiebre muy alta que "rozaba los 40 grados", se sentía tan mareada que "no podía aguantarse de pie" y, según cuenta, sufría un dolor muy fuerte en los riñones que se extendía hasta la espalda. Estaba enferma y no tenía fuerzas. Pasó cuatro días en este estado hasta que decidió acudir a las urgencias del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz al ver que no mejoraba. "Allí me hicieron un análisis de orina pero el resultado fue negativo. Me dijeron que como había bebido mucha agua a veces daba negativo", recuerda. Ese día regresó a su casa con una receta de antibiótico para cuatro días.

La joven continuó con fuertes dolores en los riñones y un malestar general que le impedía salir de casa. "A la semana siguiente salí para ir un rato a una fiesta de cumpleaños de una amiga, pero en la calle me di cuenta de que mi piel y la parte blanca de mis ojos estaban amarillas. Me asusté mucho", puntualiza. Rocío estaba sufriendo un episodio de ictericia, un síntoma común en enfermos de Hepatitis A que afecta a la piel y a la esclerótica (la parte blanca de los ojos).

La joven sufrió los síntomas propios de la Hepatitis A: fiebre, fatiga, náuseas, ictericia, orina oscura y heces claras

Ante este escenario, la joven acudió a las urgencias del Hospital Infanta Luisa de San Jacinto. Allí le hicieron una analítica de sangre completa y la médica le puso sobre la mesa dos posibles diagnósticos: podía tener piedras en la vesícula o algún tipo de hepatitis. "Buf... ahí pasé miedo, porque si hubieran sido piedras hubiera tenido que pasar por quirófano", suspira. Para descartarlo le hicieron una ecografía y con los resultados de ambas pruebas le dijeron que se trataba de una hepatitis, aunque todavía no podían confirmarle de qué tipo. Pese a no tener un diagnóstico claro, por la ictericia y los dolores que seguía teniendo estuvo ingresada en planta durante cinco días, del 24 al 28 de noviembre.

Cinco días ingresada

La joven tuvo que someterse a un reposo absoluto y a una dieta blanca. Cada mañana le tomaban las constantes y en las analíticas para controlarle los valores hepáticos se dieron cuenta de que los tenía altísimos y la bilirrubina "por los aires". "Me estaba afectando mucho al hígado, lo tenía súper inflamado". Sin embargo, pese a la hospitalización, Rocío seguía sin saber qué tenía. No fue hasta el pasado 3 de diciembre, una semana después del alta hospitalaria, cuando la doctora le comunicó que en la última analítica había dado positivo en Hepatitis A.

Tras la noticia, la joven recordó que justo el día anterior sus compañeras le habían informado de que la universidad confirmó un brote de esta enfermedad en la Facultad. "No conozco a nadie afectado por el brote, ni tampoco tengo amigos de la facultad que conozcan a alguien, es muy raro", admite.

Esta enfermedad, que se propaga por vía oral-fecal, puede contagiarse al tocar excrementos infectados o por vía de la ingesta de agua o alimentos contaminados. La Universidad de Sevilla ya ha desinfectado las fuentes del centro, los microondas, las máquinas de café y máquinas expendedoras de alimentos, que permanecen cerradas hasta que se concluyan todas las pruebas que se están realizando desde Epidemiología. Por su parte, Rocío no tiene ninguna sospecha de dónde podría haberse contagiado, pero reconoce que es clienta asidua de la cafetería y que hace meses que no bebe agua de las fuentes del centro.

La joven ya está recuperada. Tras un largo mes de pruebas -entre ellas ocho analíticas-, un ingreso, medicamentos y pérdida de clases, ya ha superado la enfermedad y puede recuperar su ritmo habitual. Sin embargo, el caso no está completamente cerrado: la Consejería de Sanidad sigue investigando qué ha podido originar este brote de hepatitis.