Sevilla estrena una nueva edición de Navigalia, la gran cita de la Navidad en el Guadalquivir

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este lunes Navigalia: Misión Regalo, la nueva edición del espectáculo multimedia que se ha consolidado como una de las grandes citas de la programación navideña de la ciudad. La propuesta, que podrá disfrutarse entre el 18 de diciembre y el 4 de enero, vuelve a convertir la orilla del Guadalquivir, frente al barrio de Triana, en un gran escenario cultural al aire libre.

Navigalia es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla y diseñado y producido por ACCIONA a través de su división especializada en experiencias culturales y eventos. Bajo el título Misión Regalo, la historia sitúa a Sevilla como protagonista de un cuento navideño pensado para el disfrute de familias y visitantes, con una narrativa que recorre monumentos, barrios y personajes emblemáticos de la ciudad.

Durante la presentación, José Luis Sanz destacó la rápida consolidación del espectáculo en el calendario festivo sevillano. “En apenas dos ediciones, Navigalia se ha convertido en una propuesta única en España y uno de los momentos más esperados por los sevillanos durante las fiestas”, afirmó el alcalde, subrayando además el valor de su enclave junto al río como “un escenario cultural abierto, inmersivo y totalmente integrado en nuestro paisaje”.

El primer edil resaltó también el salto cualitativo de esta tercera edición, que alcanza la mayor duración de su historia. “Navigalia es, sin duda, la auténtica estrella de la programación navideña de Sevilla. Este año damos un paso más con un espectáculo totalmente multisensorial que combina proyecciones, artes escénicas, música, iluminación, efectos especiales y una narrativa profundamente sevillana”, señaló.

Fecha y horario de Navigalia: Misión Regalo

En cuanto al argumento, Misión Regalo arranca con la llegada de los Reyes Magos a Sevilla, que se ven envueltos en una aventura tras perder los regalos, así como el oro, el incienso y la mirra. A partir de ahí, el relato conduce al público por distintos rincones y referentes culturales de la ciudad, con guiños a figuras como Gustavo Adolfo Bécquer o La Roldana.

Navigalia: Misión Regalo se representará del miércoles 18 al 23 y del 26 al 30 de diciembre, así como del 2 al 4 de enero, con cinco pases diarios a las 18:45, 19:40, 20:35, 21:30 y 22:25 horas.

Cómo conseguir las entradas de Navigalia

El espectáculo crece este año tanto en duración como en aforo. Cada pase tendrá una duración de entre 12 y 23 minutos y contará con 1.842 localidades, de las que 30 están reservadas para personas con movilidad reducida. En total, se pondrán a la venta 128.940 entradas para todas las funciones.

Las entradas, con un precio de 2 euros, ya pueden adquirirse en la web navigalia2025.com y en la taquilla del Teatro Lope de Vega.