"Sorolla estaba destinado a pintar Sevilla": El Alcázar visto a través del pincel del maestro de la luz

Los jardines del Real Alcázar fueron la inspiración para muchos artistas, entre ellos Joaquín Sorolla, uno de los grandes maestros de la pintura española y admirado en todo el mundo. Este lunes 15 de diciembre ha quedado inaugurada hasta el 1 de marzo la exposición Sorolla en el Alcázar de Sevilla, donde a través de 15 cuadros se crea ese reencuentro de la mirada del pintor con Sevilla. Son 13 los cuadros que se pintaron en alguno de los patios que conforma el monumento a los que se suma otros dos que recrean los jardines de la casa familiar.

"Sorolla estaba llamado a pintar esta ciudad. Pocos lugares como el Real Alcázar ofrecen ese diálogo entre luz, arquitectura, vegetación e historia que él buscaba. Aquí encontró una Sevilla eterna y cambiante al mismo tiempo", ha subrayado el alcalde, José Luis Sanz, en la inauguración de una muestra que viene a sumarse a los grandes hitos culturales de esta Navidad en la capital andaluza. Museo Sorolla, de titularidad estatal, la Fundación Unicaja y el Ayuntamiento de Sevilla son los promotores de esta exposición comisariada por Enrique Varela, director de la casa-museo de Sorolla así como de Román Fernández-Baca, ex alcaide del Alcázar.

Cuadros sobre jardines y rincones "que atrapan el alma"

En 1908, mientras trabajaba en Visión de España para la Hispanic Society y en unos retratos para los reyes, el maestro valenciano Sorolla descubrió en sus ratos libres los jardines del Real Alcázar, un oasis de vegetación y geometría mudéjar que lo cautivó profundamente. En varias cartas a su esposa, Clotilde, el pintor confesaba que Sevilla, y especialmente esos jardines, "atrapan el alma".

Obras como Jardínes de Carlos V, Fuente del Alcázar o Primer jardín de la casa Sorolla forman parte de del recorrido que propone esta exposición que sirve, además, para recorrer a través de estos liezos zonas del Alcázar. La muestra se completa con una amplia explicación de los cuadros y fragmentos de las cartas que le mandaba Sorolla a su mujer Clotilde y que mostraban el amor que se tenían y que le profesaba a la ciudad del Guadalquivir.

Cuadro exposición Sorolla en el Real Alcázar / El Correo

El enamoramiento de Sorolla a Sevilla

El motivo de su llegada a la ciudad fue para pintar el retrato de la Reina Doña Victoria Eugenia de Battenberg, que se alojaba en las estancias palatinas del Real Alcázar en 1908. Dos años después, realizó otra estancia para pintar el retrato del Rey Alfonso XIII, aprovechando para pintar de nuevo los jardines al igual que en 1913.

"Ya me he dado unos días de sol sevillano y Dios querrá que alguna vez acompañado por ti podamos estar todo el tiempo que se quiera. El caprichito está realizado y no he llegado a cansarme de esto y es lo mejor", le confesaba Sorolla a su mujer en una de estas misivas.

El horario de visita será el mismo del Real Alcázar, de 9:30 a 18:00 horas (último acceso a las 17:00 horas), con entrada incluida en el acceso general al monumento y sin coste adicional. Como es habitual, la visita continuará siendo gratuita para los sevillanos.