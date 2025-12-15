Del tranvibús a la Plaza Nueva: las principales obras y cortes de tráfico que condicionarán la Navidad en Sevilla

La Navidad, junto a Semana Santa, es la época del año en la que más gente sale a la calle en Sevilla, sobre todo en el centro. Pero la llegada de esta festividad se ha topado con algunas obras importantes que comenzaron en los últimos meses y que están afectando a la circulación tanto a pie como por carretera, impidiendo el acceso a aparcamientos, a centros comerciales, a calles de gran trasiego, o incluso obligando a modificar el recorrido del tranvía.

La primera fase del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla comenzó el pasado 28 de noviembre, con vigencia hasta el domingo 11 de enero de 2026 inclusive. Y según informó el Gobierno Local, el plan tiene este año como principal novedad la afectación de las obras de ejecución del carril bus segregado para el BTR, en su tramo Santa Justa-Plaza del Duque, así como las actuaciones de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento que se están llevando a cabo en calles Santa Ángela de la Cruz y Dueñas, y que tienen incidencia sobre las calles Martín Villa, Laraña, Santa Ángela de la Cruz, Gerona y San Juan de la Palma durante las fechas de aplicación del plan.

En las últimas semanas el Gobierno de José Luis Sanz sí que ha podido dar por finalizadas otras obras en zonas que se librarán de los cortes de tráfico. Por ejemplo, se ha terminado a tiempo la renovación de 12.000 m2 de calzada de la avenida Menéndez Pelayo; la primera fase de repavimentación de la calle Castilla de Triana con reapertura al tráfico desde la Plaza de Chapina hasta la calle Procurador tras un mes de trabajos; la obra de Emasesa en la calle Recaredo y en la calle Doctor Palomares García (Sevilla Este); o el reasfaltado en las calles Doctor Felipe Martínez, Pilar, Céfiro y Alcuza del distrito Nervión, en la calle Ulises del Este y en el paso inferior de la Ronda del Tamarguillo.

La obra del tranvibús corta la Campana

Los trabajos de ampliación del tranvibús hasta la Plaza del Duque, una zona muy comercial, son los que afectarán más al tráfico a pie y en transporte público o vehículo privado. En el eje de Campana, Martín Villa y Laraña todo está lleno de vallas y maquinaria. No obstante, de cara a la Navidad, el Ayuntamiento anunció la apertura al tránsito únicamente peatonal del tramo de la Campana comprendido entre la Plaza del Duque y la calle Capataz Rafael Franco con objeto de facilitar el movimiento peatonal.

Está previsto que esta nueva fase de la ampliación del BTR se desarrolle hasta la primera quincena de enero de 2026, por lo que afectará a todas las fiestas. Entre las medidas de movilidad, se ha decidido ampliar la parada del taxi en la calle Imagen, frente a la calle Santa Ángela de la Cruz, en la zona de carga y descarga fuera del horario propio de esta, dado el corte por obras del BTR en el eje Martín Villa-Laraña, habilitando la salida a través de la calle Santa Ángela de la Cruz. La parada de taxis situada en el eje Encarnación-Campana queda anulada a causa de la citada obra. Y las líneas 27 y 32 de Tussam también se encuentran limitadas en Ponce de León de forma permanente por la obra.

La transformación de Plaza Nueva limita el tranvía

A comienzos de noviembre arrancaron los trabajos de transformación de la Plaza Nueva, que durarán 18 meses -año y medio- a través de cuatro fases, que supondrán ampliar el área peatonal, la plantación de más arbolado, la instalación de fuentes de agua potable, bancos y pérgolas o la redistribución de las zonas de carga y descarga, el aparcamiento de bicicletas o el tranvía. Si no hay imprevistos ni retrasos, esta reforma finalizará en torno a abril-mayo de 2027, por lo que coincidirá con la próxima Semana Santa de 2026 y podría hacerlo también con la siguiente.

Por tanto, aunque sí que se ha colocado iluminación y decorado navideño en la Plaza Nueva, la mitad está cortada y llena de vallas. Como consecuencia, se optó por limitar el tranvía en el Archivo de Indias de forma permanente, y de forma puntual podrá limitarse en Puerta Jerez si las condiciones de circulación lo requieren.

Además del tranvibús y la remodelación de la Plaza Nueva, otras obras continúan en el centro de Sevilla, como es el caso de Santa Ángela de la Cruz, Dueñas, Teodosio, San Juan de Ávila, Aponte y Méndez Núñez.

Corte total de la calle Gerona

Por el avance ejecución de las obras del proyecto de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en Santa Ángela de la Cruz y Dueñas, desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 20 de marzo de 2026 se decretó el corte total de la calle Gerona, en el tramo Doña Mª Coronel-San Juan de la Palma, y de la calle Santa Ángela de la Cruz y en el tramo comprendido entre calle Jerónimo Hernández y calle Gerona. Así mismo, a partir del 7 de enero de 2026, se realizará un corte parcial (media calzada) en la calle Santa Ángela de la Cruz en su confluencia con la calle Imagen.

El plan de tráfico propuesto establece las medidas siguientes:

Calles Santa Ángela de la Cruz y calle Alcázares cambian de sentido.

cambian de sentido. Calles Alberto Lista y Viejos cambian de sentido.

cambian de sentido. Calle Feria , tramo entre Aposentadores-Madre Mª Purísima de la Cruz, cambia de sentido.

, tramo entre Aposentadores-Madre Mª Purísima de la Cruz, cambia de sentido. Calle Amparo , tramo entre Viejos-Madre Mª Purísima de la Cruz, cambia de sentido.

, tramo entre Viejos-Madre Mª Purísima de la Cruz, cambia de sentido. Calle Espíritu Santo se queda en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes.

se queda en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes. Calle Dueñas se queda en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes.

Además, se establecen los itinerarios alternativos. Uno es calle Conde de Torrejón, Alberto Lista, Viejos, Amparo, Jerónimo Hernández, Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Pza. de la Encarnación, Imagen. Otro es plaza Ponce de León, Bustos Tavera, calle Castelar, Alberto Lista, Viejos, Amparo. A partir del 7 de enero de 2026, la entrada al parking Imagen se realizará desde la misma calle Imagen, como de costumbre, pero la salida se efectuará por las calles Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Pza. de la Encarnación, Imagen. Se estable un itinerario para carga y descarga por calles Amparo, Misericordia, Pza. de la Encarnación, Imagen.

Torneo, Pagés del Corro, Arroyo o Heliópolis

Lejos del corazón del Casco Antiguo, avanzan las obras en la mediana de Torneo, que se renovará por completo con nuevas zonas ajardinadas y arbolado. Comenzaron a finales de septiembre y duran cinco meses, por lo que llegarán hasta finales de febrero.

En Triana destaca la gran obra de la calle Pagés del Corro, que recientemente ha comenzado una segunda fase. Desde el 3 de noviembre, los trabajos se han extendido al tramo comprendido entre las calles Farmacéutico Murillo Herrera y la calle Victoria. Esto ha generado un clima de incertidumbre y descontento entre los vecinos y comerciantes que transmitieron a El Correo de Andalucía el malestar por "cortes imprevistos, falta de información" y un impacto directo en sus negocios. En Los Remedios también sigue la obra de KKH en Altadis.

Las obras de la línea 3 del metro continúan entre Pino Montano y la Macarena. Esta pasada semana se incorporó el primer equipo de pantalladoras a la avenida Doctor Fedriani. Se trata de la sexta pantalladora que se incorpora a las obras del Metro y se suma a las que están operando desde hace meses en los barrios de Pino Montano y Los Carteros (Ronda Urbana Norte).

Este lunes 8 de diciembre inició el reasfaltado de la calle Arroyo, en el tramo entre José Laguillo y Tharsis, una intervención valorada en 200.000 euros. Se llevarán a cabo en tres fases y durante horario nocturno para ocasionar las mínimas molestias al tráfico rodado. Está previsto que estas obras tengan una duración estimada de cinco días, por lo que la calle Arroyo lucirá con el pavimento renovado a partir del viernes 12 de diciembre.

En Heliópolis se sigue actuando en las calles Jamaica y Tenerife, que pasarán a tener plataforma única. Los trabajos, iniciados en septiembre, se prolongarán durante ocho meses e incluirán la renovación redes y la renovación del viario. En Bellavista-La Palmera arranca este martes la renovación del saneamiento de la calle Guadalbullón, que durará aproximadamente seis meses. Y en este listado se incluyen las obras de mejora integral en los Jardines del Valle o del nuevo mercado para la calle Feria, unas obras de rehabilitación que se alargarán hasta marzo. Así llegan las obras de Sevilla a la Navidad de 2025.