Sorteo de 2025
Cuántas veces ha tocado la Lotería de Navidad en Sevilla: del primer 'Gordo' a los más recientes
Casi 20 veces ha tocado el primer premio en la capital hispalense
La provincia de Sevilla acumula una dilatada tradición ligada a la fortuna de la Lotería de Navidad, con premios repartidos en distintos municipios a lo largo de más de dos siglos. Sevilla capital encabeza este listado histórico, seguida a distancia por varias localidades que, en los últimos años, también han celebrado la llegada de la suerte.
Según los registros, Sevilla capital ha sido agraciada hasta en 19 ocasiones, convirtiéndose en el municipio con mayor número de premios gordos a lo largo de la historia del sorteo. El primer pellizco de fortuna llegó en 1822, repitiéndose en 1839, 1867, 1868 y 1873. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, la capital volvió a figurar entre los destinos premiados en 1883, 1884, 1946, 1951, 1956, 1961 y 1962. Más recientemente, los premios regresaron en 1978, 1992, 1998, y ya en el siglo XXI en 2018, 2019, 2022 y 2023, confirmando la continuidad de esta racha histórica.
Junto a la capital, diversos municipios sevillanos han sido agraciados con el Gordo en una ocasión, especialmente en los últimos años. En 2018, la suerte llegó a Aznalcázar, El Coronil, Lora del Río y Villamanrique de la Condesa. Un año antes, en 2013, el premio recaló en Sanlúcar la Mayor, mientras que Santiponce lo hizo en 2006.
El año 2022 dejó un premio en Castilleja de la Cuesta, y 2023 ha sido especialmente generoso para la provincia, con premios repartidos en Constantina, Dos Hermanas, Écija, Los Rosales (Tocina), Mairena del Alcor, Morón de la Frontera y San Juan de Aznalfarache.
Estos datos reflejan cómo la suerte ha estado repartida de forma desigual, pero constante, en el territorio sevillano, con una clara concentración histórica en la capital y una notable expansión hacia otros municipios en los últimos años, consolidando a Sevilla como una de las provincias con mayor tradición lotera de Andalucía.
