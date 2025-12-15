Se vende un piso de obra nueva con terraza y plaza interior en Carretera de Carmona, Sevilla

El mercado inmobiliario sevillano suma una nueva propuesta de obra nueva en una ubicación estratégica: el entorno de Carretera de Carmona y la calle López de Legazpi, donde se ofrece un piso diseñado para combinar amplitud, luminosidad y calidad constructiva. Esta vivienda se integra en una promoción residencial contemporánea, en un contexto urbano consolidado que continúa atrayendo interés tanto de compradores como de inversores.

Una promoción moderna integrada en la trama urbana

Plaza interior de obra nueva en Ctra. Carmona, Sevilla / Tucasa.com

La vivienda forma parte de un edificio de nueva planta que sobresale por su planteamiento arquitectónico. La promoción gira en torno a una gran plaza interior, concebida como un espacio abierto que propicia la entrada de luz natural, la sensación de amplitud y la tranquilidad para los residentes.

El edificio cuenta con planta sótano, baja, primera, segunda y cubierta y reúne un total de 15 viviendas —algunas exteriores y otras con ventilación hacia la plaza interior— que se distribuyen en torno a núcleos de comunicación comunes y galerías exteriores que favorecen la luminosidad y el uso fluido de los espacios.

Distribución funcional y espacios pensados para el confort

Salón de piso en Ctra. Carmona, Sevilla / Tucasa.com

Este piso, ubicado en primera planta, ofrece 127 m² construidos con una distribución enfocada en el uso práctico y actual. El salón-comedor y la cocina están integrados en un espacio común abierto, potenciando la amplitud y la versatilidad de uso. Además, cuenta con tres dormitorios, un baño completo y una terraza de 4,19 m² que aporta un espacio exterior añadido para el día a día.

El proyecto destaca por su ventilación cruzada e iluminación natural constante, claves para lograr ambientes agradables y confortables. Construido recientemente, el edificio emplea materiales de calidad y criterios de eficiencia, lo que aporta durabilidad y confort a la vivienda.

Entre las dotaciones del edificio figura también un sótano con plazas de aparcamiento para coches y motocicletas, además de trasteros, reforzando la funcionalidad y el valor añadido de la propuesta.

Precio de venta: 330.000 euros

Este piso de obra nueva en Carretera de Carmona – El Fontanal se presenta como una opción sólida para quienes desean estrenar vivienda en una zona bien comunicada de Sevilla, con diseño contemporáneo, espacios bien aprovechados y elementos constructivos que aportan confort y calidad de vida.

La promoción, con licencia de obras concedida y planteada en torno a espacios abiertos y ventilación natural, representa una alternativa destacada dentro del mercado residencial de la ciudad, especialmente para quienes buscan combinar ubicación, modernidad y funcionalidad en su próximo hogar.