Las viviendas de Entrenúcleos siguen al alza: arrancan obras de una promoción con casas de hasta 535.000 euros

Entrenúcleos, uno de los nuevos barrios más esperados en la provincia de Sevilla, sigue creciendo, y lo hace al alza, con la promoción más cara de la promotora Aedas Homes. Esta semana ha comenzado las obras de su novena promoción en este desarrollo residencial de Dos Hermanas, uno de los más importantes de España. La constructora Arpada se está encargando de los trabajos en Enea, con la previsión de poder entregar los inmuebles en el tercer trimestre de 2027.

Se trata de 28 casas unifamiliares pareadas con cuatro y cinco dormitorios, jardines privados y una zona de aparcamiento para dos coches. Aedas Homes describe estos pisos como luminosos y amplios, que combinan la vanguardia del diseño exterior con generosos espacios interiores. Los tres o cuatro dormitorios se encuentran en la planta primera y en la planta baja está el restante junto a la cocina, el salón comedor y el baño. También hay opción a piscina privada, de hasta 335 m² de superficie.

Una máquina comenzando a trabajar en la parcela de la promoción Enea de AEDAS Homes en Entrenúcleos, Dos Hermanas (Sevilla) / Aedas Homes

Aedas Homes destaca que lleva un "elevado ritmo de ventas desde el lanzamiento del proyecto" en Entrenúcleos. Los precios oscilan, según su página web, desde los 449.900 euros en las casas de cuatro habitaciones y tres baños hasta los 535.700 euros de aquellas con cinco habitaciones y tres baños.

En la zona más tranquila de Entrenúcleos

"La llegada de las grúas a Enea en el plazo previsto supone, sin duda, el hito más importante de la promoción. Por un lado, confirmamos la realización del proyecto. Y, por otra parte, atendemos un mercado casi huérfano de unifamiliares”, asegura María del Valle de la Lastra, Gerente de Promociones de Aedas Homes en Sevilla y responsable del proyecto.

Salón de las futuras viviendas de la promoción Enea de AEDAS Homes en Entrenúcleos, Dos Hermanas, Sevilla. / Aedas Homes

Según la promotora, son casas destinadas a familias en crecimiento o ya consolidadas, que suelen tener ya una vivienda y buscan otra que se adapte mejor a sus necesidades actuales de vida. "Hablamos, principalmente, de un perfil exigente, de entre 30 y 50 años, y habitualmente con hijos, y fundamentalmente compradores nacionales”, especifica María del Valle de la Lastra.

Para la Gerente de Promociones de Aedas Homes, es la parte más tranquila del ámbito, alejada de las principales áreas de tránsito y de tráfico, "por lo que los propietarios disfrutarán de una calma total alrededor de sus viviendas". Espera una gran acogida por parte de los clientes a la posibilidad de personalizar las viviendas, desde las estancias interiores, integrando la cocina en el salón; como los espacios exteriores, creando una piscina en el jardín.

Promoción Enea de Aedas Homes en Entrenúcleos, Dos Hermanas, Sevilla / Aedas Homes

Precios de 449.900 a 535.700 euros

Esta promoción tiene las viviendas más caras de Aedas Homes en Entrenúcleos. Los precios mínimos eran de 233.750 euros en Elvenia, 278.900 euros en Portia, 362.670 euros en Elara y 447.700 euros en Eris. De ahí para arriba. En el caso de Enea:

4 habitaciones y 3 baños en 160,25 m 2 cuesta 449.900 euros

cuesta 4 habitaciones y 3 baños en 160,26 m 2 cuesta 454.300 euros

cuesta 5 habitaciones y 3 baños en 166,67 m 2 cuesta 495.000 euros

cuesta 4 habitaciones y 3 baños en 160,5 m 2 cuesta 499.400 euros

cuesta 5 habitaciones y 3 baños en 166,67 m 2 cuesta 506.000 euros

cuesta 5 habitaciones y 3 baños en 166,47 m2 cuesta 535.700 euros

Cerca de 500 viviendas lanzadas en Entrenúcleos

Enea representa la novena promoción de Aedas Homes en Entrenúcleos tras Eris I, Eris II, Portia I, Portia II, Elara I y Elara II, ya entregadas y donde quedan a la venta las últimas unidades listas para entrar a vivir; Elara III, en construcción; y Elvenia, en comercialización, con más de 100 unidades. En total, Aedas Homes ya ha lanzado en total cerca de 500 viviendas en Entrenúcleos -incluidas las 28 unidades de Enea-, de las que ya ha entregado más de 300.

"Enea confirma a AEDAS Homes como referente también en Entrenúcleos, tanto en la oferta de viviendas unifamiliares como de plurifamiliares. La compañía potencia continuamente su presencia en los mercados residenciales más dinámicos del país y Entrenúcleos es uno de estos enclaves relevantes", concluye María del Valle de la Lastra.