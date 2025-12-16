Vox no apoyará al alcalde para el Plan de Navidad: "Los policías locales ya cobran lo que tienen que cobrar"

La única forma de que el Plan de Navidad para la Policía Local de Sevilla salga adelante antes de los días de gran afluencia de público es que se apruebe llevarlo al pleno de este jueves por vía de urgencia y en el debate el PP reciba el apoyo de Vox, PSOE o Podemos-IU. En la Comisión de Hacienda de este lunes los tres grupos municipales ya bloquearon el pago de 4,5 millones de euros en extras para los agentes y no puede llevarse a la sesión como un punto más, y ahora el alcalde tendrá que recibir el visto bueno para debatirlo en primera instancia y luego aprobarlo. Vox, su principal apoyo en asuntos complejos, como lo será para los presupuestos de 2026, ya reiterado este martes su negativa.

"Con este Plan de Navidad estaríamos en el 'no'. Encarece unas arcas municipales que no se lo pueden permitir. Ya dijimos que no íbamos a volver a levantar un reparo suspensivo de la Intervención en cuestiones de la productividad de la Policía Local y ahora se nos presenta un plan que se detraería de los presupuestos de 2026, que además no están aprobados. Si el año pasado nos quedamos sin el dinero para policía en mayo, en 2026 nos quedaremos sin dinero en marzo o abril. En Sevilla no podemos permitírnoslo", ha expuesto Cristina Peláez, portavoz de Vox.

Por tanto, si no se aprueba este jueves en el pleno, en el que Vox sí estudia aprobar tratar la cuestión como urgencia, se aplicaría el Plan de Navidad vigente desde 2004. "Nuestra alternativa es el plan de 2004, es el que está funcionando. Los policías están cobrando lo que tienen que cobrar. Cobrarían menos pero podría cubrirse la ciudad perfectamente tal cual está planificado hasta ahora", ha razonado. Para Peláez, "es perfectamente viable con las arcas municipales como las tenemos ahora, es lo que se ha aplicado hasta ahora".

Así, Vox alerta por el peligro de "caer en bancarrotas por las productividades de la Policía Local". "Con este plan se puede llevar bien la Navidad. Menos uno, todos los sindicatos de la Policía lo han considerado que también y nosotros no estamos dispuestos a que en marzo nos quedemos sin dinero", ha sentenciado.

El plan de Sanz para la Policía Local

El Gobierno de José Luis Sanz le ha ofrecido a la Policía Local para este Plan de Navidad, que abarca desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero (ambos incluidos), un día de descanso y hasta 595 euros extras por cada festivo o jornada de fin de semana trabajado. Los pagos en concepto de productividad dependen del cargo del agente y de si realiza su tarea en la vía pública o no. Así, un peón auxiliar de policía que trabaje en la calle un sábado o un festivo ingresaría 400 euros más, mientras que el jefe del Cuerpo percibiría hasta 595 euros extras, según consta en un expediente oficial firmado el pasado miércoles al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía.

Un agente raso cobraría un plus de hasta 479 euros -457 en caso de que se desempeñe en oficina-, y un oficial de la Policía Local, entre 473 y 495 euros. Todos ellos, con independencia de dónde desarrollen sus tareas, generarían además un día de descanso. Aunque para eso deben acudir al tajo en fin de semana, el día de la cabalgata de Reyes -entre las 12:00 y las 23:59- o alguno de los festivos recogidos en la propuesta: 24, 25 y 31 diciembre y 1 y 6 de enero.

Estas son las cifras y descansos que obtendría un agente esta Navidad por currar un festivo, en la cabalgata o en fin de semana. Si además le toca el turno de noche en dos fechas concretas, los extras aumentan: "Los servicios que se inicien a partir de las 22:00 del 25 de diciembre y del 1 de enero, generarán dos días de descanso y serán retribuidos en concepto de productividad con el doble de los importes".

A finales de noviembre, el Gobierno de Sanz llevó al Pleno municipal una propuesta de 5,6 millones de euros que tumbó la oposición en bloque. Sin presupuesto ni acuerdo con los sindicatos, se activó el Plan de Navidad de 2004, que abarca desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero. Es decir: en solo cuatro días.