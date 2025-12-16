El nuevo proyecto de Bar Citroën de Sevilla obtiene todas las licencias de obra para abrir en la primavera de 2026

El pasado mes de octubre, la Comisión Provincial de Patrimonio daba luz verde al último fleco pendiente para que los actuales adjudicatarios del emblemático Bar Citröen llevasen a cabo el proyecto de reforma de adecuación del local proyectado para la Exposición Iberoamericana de 1929 y que bajó la persiana cuando aún golpeaba la crisis por la pandemia.

En este contexto, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto este martes conceder la licencia de obras de reforma del proyecto -con permiso ya concedido-, así como dar vía libre a la relativa a la segunda fase de reforma parcial del establecimiento ubicado junto al Parque de María Luisa y la Plaza de España, que cerró en abril de 2021 después de casi un siglo de historia.

Obras en dos fases

El local, que se desarrolla en planta baja, primera y sótano -destinado a almacén-y que cuenta con cocina y música, ha visto reformado el proyecto con el objetivo de reubicar el núcleo de aseos, así como el ascensor. También se modifica el trazado de la escalera de acceso a la planta ático, "no afectando estás modificaciones a las instalaciones ya aprobadas en la licencia de obras concedida", subrayan fuentes municipales a este periódico.

Hay que recordar que la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo dio su conformidad el pasado mes de junio a una propuesta de licencia de faseado para las obras de reforma parcial del antiguo Bar Citröen, estableciéndose dos fases diferenciadas en el tiempo, correspondiendo la primera a las obras de adecuación interior del local y la segunda a la ordenación del espacio exterior de terraza.

Adjudicación en 2022

Hay que recordar que en 2022, Puerto de Cuba en Liébana, S.L. fue adjudicataria de la reapertura del emblemático Bar Citröen. Esta empresa y el Grupo La Raza alumbraron en junio de 2024 una sociedad, denominada Grupo Puerto de Cuba La Raza, con el objetivo de "posicionarse como un referente en la gastronomía y el ocio de la ciudad", así como potenciar "establecimientos emblemáticos, considerados auténticos iconos de la cultura hostelera sevillana".

Según fuentes del grupo hostelero consultadas por este periódico, "se hicieron aclaraciones y mejoras en el proyecto inicial que se habían solicitado, básicamente de adecuación y distribución de espacios, que ya han sido tenidos en consideración y aprobadas". En este sentido, han anunciado que, "en breve", comenzarán los trabajos, sin fecha fijada aún, con vistas a inaugurar en la próxima primavera de 2026. Es decir, cuatro años después de su adjudicación.