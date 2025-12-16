El Bono Sevilla se agota en 15 minutos: se han vendido 57.500 bonos

El Bono Sevilla para hacer compras en la capital se ha agotado en 15 minutos desde su puesta a la venta este martes. Esta nueva edición ha puesto a disposición 57.500 bonos para que los sevillanos y sevillanas los utilicen en un total 611 pequeños y medianos comercios repartidos por los once distritos de la capital.

Los bonos han podido adquirirse adquirirse desde las 9:00 horas del martes 16 de diciembre a través de la web http://www.bonosevilla.es/ y desde las 16:00 horas de ese mismo día podrán canjearse hasta el domingo 11 de enero. Esta campaña, además de beneficiar a los comerciantes de la ciudad, supondrá también, según ha explicado el delegado de Comercio, Álvaro Pimentel, "una importante ayuda a las familias sevillanas en este periodo fuerte de ventas navideñas y los primeros días de las rebajas de enero".

Precio y valor de los bonos

Los bonos tendrán un precio de venta de 15 euros y un valor de compra de 25 euros, por lo que la diferencia de 10 euros por bono la pagará el Ayuntamiento al establecimiento donde haya sido canjeado. Esta nueva campaña de BonoSevilla tiene una inversión municipal de 575.000 euros.

Requisitos y funcionamiento

Los interesados podían comprar un máximo de cinco bonos por DNI (75 euros y con valor de compra de 125 euros) y no se devolverá la diferencia entre el precio de compra y el bono, así como tampoco el importe de los no utilizados.

Para adquirir los bonos es necesario ser mayor de edad, estar empadronado en Sevilla y, tras la compra, el consumidor recibirá en su correo electrónico un enlace de descarga a un archivo con un código QR que podrá descargar en su móvil o imprimir en papel para canjearlo en los establecimientos adheridos.