Detenido en Isla Mayor un falso fisioterapeuta por agresión sexual

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Isla Mayor como presunto autor de varios delitos de agresión sexual, vulneración de la intimidad e intrusismo profesional, tras una investigación que ha permitido destapar un presunto entramado de abusos cometidos bajo engaño.

Según la información facilitada por el instituto armado, el detenido ofrecía sus servicios como masajista y fisioterapeuta profesional a través de plataformas digitales y redes sociales, pese a carecer de cualquier titulación o acreditación que le habilitara para ejercer esta actividad. De este modo, lograba captar a mujeres interesadas en tratamientos terapéuticos, ganándose previamente su confianza.

Una vez en las sesiones, el presunto autor realizaba tocamientos y actos de carácter sexual sin el consentimiento de las víctimas. Además, aprovechándose del engaño, llegaba a tomar fotografías de contenido íntimo que posteriormente utilizaba para coaccionarlas, amenazándolas con difundir las imágenes entre familiares o personas de su entorno si no accedían a mantener relaciones sexuales.

La investigación ha constatado que, al menos en dos ocasiones, el detenido llegó a difundir imágenes íntimas sin el consentimiento de las afectadas. Hasta el momento se tiene constancia de dos víctimas, si bien la Guardia Civil no descarta que puedan aparecer más personas perjudicadas por estos hechos.

Los agentes incautaron material informático con archivos ilícitos / Guardia Civil

En el marco de la operación, los agentes realizaron un registro en el domicilio del detenido, donde se incautaron diversos dispositivos informáticos y teléfonos móviles que están siendo analizados para esclarecer el alcance de los delitos y la posible existencia de nuevas pruebas o víctimas.

La actuación ha sido llevada a cabo por el Puesto de la Guardia Civil de Villamanrique de la Condesa, que mantiene abierta la investigación. El detenido ha sido puesto a disposición judicial, mientras continúan las diligencias para el total esclarecimiento de los hechos.